Deutschlandticket: Kauf „unnötig kompliziert“, zu wenig Infos

So können Verbraucher von den Erkenntnissen des Online-Marktchecks nicht wirklich profitieren, sondern müssen bei Interesse noch noch mal in Eigenregie herausfinden ob etwa der Schalterkauf beim eigenen Beförderer möglich ist und was mit der vorausbezahlten Jahreskarte passiert.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat die Ergebnisse seines Online-Marktchecks in einem vierseitigen PDF-Dokument dokumentiert, nennt die Anbieter mit unzureichenden Angeboten hier allerdings nicht beim Namen und macht aus der Prüfung im Auftrag der Verbraucher so leider auch eine unnötig komplizierte Veröffentlichung.

Ebenfalls im Unklaren bleiben nach wie vor viele Abo-Kunden, die auf das Deutschland-Ticket umsteigen wollen, was mit bereits vorausgezahlten Jahreskarten-Gebühren oder laufenden ÖPNV-Abos passiert. Lediglich 4 der 15 ÖPNV-Betriebe bieten eindeutige Informationen diesbezüglich auf ihren Internetseiten an.

Die Verbraucherschützer der Verbraucherzentrale Bundesverband haben sich die 10 Verkehrsunternehmen und die 5 Verkehrsverbünde herausgesucht, die in der Bundesrepublik die meisten Fahrgäste befördern und sich im Rahmen eines so genannten Online-Marktchecks mit dem Kauf des Deutschlandtickets beschäftigt.

Insert

You are going to send email to