Lust auf ein klassisches Beat ’em up ? Falls ja könnt ihr euch von der jetzt im App Store veröffentlichten iPhone-Applikation Streets of Rage 4 abholen lassen. Die jüngste Mobilgeräte-Adaption des Anfang der 1990er-Jahre von Sega etablierten Franchise ist frisch in Apples Software-Kaufhaus gelandet und wird noch bis zum 31. Mai mit einem Einführungspreis in Höhe von 7,99 Euro angeboten.

Mit Controller-Support 90s Beat ’em up: Streets of Rage 4 erscheint für iPad und iPhone

Insert

You are going to send email to