Deutschlandticket: Erste Verkehrsbetriebe locken mit Gutscheinen

Um Anwender zur Nutzung der digitalen Version zu bewegen, bietet die BVG noch bis zum 30. Juni einen Gutschein in Höhe von 25 Euro für die BVG Jelbi-App an. Bei Jelbi handelt es sich um das multimodale Mobilitäts-Angebot der Berliner Verkehrsbetriebe für Bikesharing (mit Bolt, Nextbike und Tier), E-Scooter-Sharing (mit Bolt, Lime, Tier und Voi) sowie Carsharing (mit Miles und Sixt Share).

Insert

You are going to send email to