DB Navigator mit Deutschlandticket, Revolut 9 mit geteilten Konten

Zwei etablierte iPhone-Applikationen spielen nach ihren jüngsten Aktualisierungen neue Inhalte aus, die von Bestandskunden der Anwendungen bereits sehnlichst erwartet wurden. Die offizielle Bahn-Applikation, der so genannte DB Navigator, macht den Kauf des Deutschlandtickets möglich. Die Neobank Revolut führt in Version 9.0 ihrer iPhone-App einen neuen Kontotypen ein, den viele Mitbewerber am Markt schon länger anbieten.

DB Navigator mit Deutschlandticket

Das letzte Update des DB Navigators lässt einmal mehr die Frage aufkommen, warum zum Start des Deutschlandtickets überhaupt eine gänzlich neue iPhone-Applikation auf die Beine gestellt wurde. Neben den zahlreichen regionalen ÖPNV-Anbietern kann das in der gesamten Bundesrepublik gültige Nahverkehrs-Ticket nun auch direkt in der App erworben werden, die so gut wie alle Bahnreisenden bereits auf ihren Geräten installiert haben sollten.

Im DB Navigator wird das Deutschlandticket fortan als Option bei Verbindungen im zugehörigen Geltungsbereich angezeigt und lässt sich direkt in der Anwendung als Abo-Karte buchen und zum 1. Mai hin aktivieren.

Revolut 9 mit geteilten Konten

Die Neobank Revolut hat ihrerseits Ausgabe 9 der hauseigenen Banking-Applikation zum Download bereitgestellt und rüstet damit nicht nur einen umfangreich überarbeiteten Startbildschirm nach, sondern auch gemeinsame Konten, so genannte „Joint Accounts“, die den Zugriff auf ein gemeinsames Guthaben für Partner und Mitbewohner möglich machen.

Einzige Voraussetzung zur Nutzung des neuen Account-Typs, beide der zugriffsberechtigten Personen müssen ihre Wohnanschrift im selben Land haben. Revolut selbst geht auf dieser Sonderseite auf alle neuen Funktionen der generalüberholten Version 9.0 ein.