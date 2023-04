EU-Pläne: Digital-Führerschein für alle. Regelmäßige Tests ab 70 Jahren.

Die Europäische Kommission arbeitet schon länger an neuen Rahmenbedingungen für die europaweit ausgestellten Führerscheine. Diese sollen im Laufe der kommenden Jahre nicht nur (so gut es geht) vereinheitlicht werden, sondern auch in einer digitalen Variante bereitgestellt werden die Nutzer dann nicht mehr als Chipkarte, sondern auf dem Smartphone mit sich führen.

The EU will be the first region worldwide to have a driving licence that works across borders:

🔹 it will be accessible through a mobile phone, and

🔹 would be recognised throughout the EU.

This would make it easier to replace, renew or exchange a driving licence at EU level.

— European Commission (@EU_Commission) April 9, 2023