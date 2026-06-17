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Nur „Einmal ansehen“

WhatsApp plant „Einmal ansehen“ für Textnachrichten
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WhatsApp arbeitet an einer weiteren Möglichkeit, Nachrichten nur für begrenzte Zeit verfügbar zu machen. Künftig sollen sich auch reine Textnachrichten mit der Option „Einmal ansehen“ verschicken lassen. Nach dem Öffnen kann der Empfänger den Inhalt kein zweites Mal aufrufen.

Whatsapp Sicherheit

Entdeckt wurde die Neuerung von WABetaInfo in der WhatsApp-Beta 26.24.10.16 für iOS. Die Funktion befindet sich allerdings noch in Entwicklung und steht derzeit nicht einmal den Teilnehmern des TestFlight-Programms zur Verfügung. Wann sie regulär eingeführt wird, ist offen.

Die Bedienung soll sich möglichst einfach in den bestehenden Versand integrieren. Nach dem Verfassen einer Nachricht wird der Senden-Button länger gedrückt. Daraufhin erscheint ein Menü mit der Option, den Text als einmalig sichtbare Nachricht zu verschicken.

Nur einmal zu öffnen

Der Empfänger kann die Nachricht anschließend genau einmal öffnen. Danach bleibt sie im Chat nicht mehr zugänglich. Weiterleiten oder dauerhaft speichern soll WhatsApp bei diesen Nachrichten ebenfalls unterbinden. Vorgesehen ist die Funktion sowohl für private Unterhaltungen als auch für Gruppenchats. In WhatsApp-Kanälen soll sie dagegen nicht angeboten werden.

WA WHATSAPP VIEW ONCE TEXT MESSAGES FEATURE IOS

Das Prinzip kennt man bereits von Fotos, Videos und Sprachnachrichten. Bislang mussten Nutzer, die einen Text nur einmal sichtbar machen wollten, diesen beispielsweise in ein Bild schreiben und anschließend als Einmal-Medium verschicken. Die neue Option beseitigt diesen Umweg.

Nicht mit dem neuen Timer verwechseln

Die Einmal-Nachrichten unterscheiden sich von der ebenfalls geplanten Löschoption „Nach dem Lesen“. Über diese hatten wir bereits im Mai berichtet. Dabei beginnt nach dem Öffnen ein Timer von fünf Minuten, einer Stunde oder zwölf Stunden. Die Nachricht bleibt während dieses Zeitraums weiterhin lesbar.

Beim neuen Einmal-Modus verschwindet der Zugriff dagegen unmittelbar nach dem ersten Öffnen. Geeignet wäre das etwa für kurzfristige Hinweise, Zugangsdaten oder Informationen, die nicht dauerhaft im Chatverlauf stehen sollen. Einen vollständigen Schutz vor dem Festhalten der Inhalte bietet die Funktion allerdings nicht – ein zweites Gerät kann den Bildschirm weiterhin fotografieren.

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17. Juni 2026 um 15:10 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mir wäre wichtiger eine Sperrung der Voicenachrichten als das hier!

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    • Musst Du doch gar nicht mehr abhören. Gibt es doch bereits als Text.

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      • Wenn die Transcription sauber funktionieren würde. Wenn man die von Leuten bekommt die kein „Schriftdeutsch“ sprechen oder z.B. diese an einer Belebten Straße aufgenommen wurden oder mit billigen Bluetooth kopfhöhren eingesprochen wurden kriegst Vieleicht noch jedes 2. oder 3. Wort transkribiert. Mir währe ein Block auch lieber weil die Leute es nicht verstehen wollen das man sich nicht wegen 20 Sekunden Informationen 5 Minuten Gelaber anhören will.

  • Kannst du das bitte noch mal schreiben, ich war grad abgelenkt.

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  • Gibt es auch eine Sperre, dass nicht Nachrichten in der Vergangenheit gelöscht werden können?

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    • Nein, gibt es nicht. Dann könnten ja die ganzen Leute, die in Rage was geschrieben haben und jetzt nicht mehr dafür verantwortlich gemacht werden wollen es nicht mehr löschen. Das wäre ja blöd und würde am Ende sogar noch den Job von Gruppen Administrator leichter machen.

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  • Mal eine Frage.
    Kennt irgendwer einen Weg, dass zu unterbinden, dass Whatsapp immer behauptet, man hätte eine Standardnachrichten Dauer drin, auch wenn man die gar nicht anhat? Habe neulich einen Chat mit einer Person gestartet, wir beide haben diese Funktion nicht an, trotzdem wurde unsere Standardnachrichten Dauer auf 24 Stunden gesetzt. Wir haben es leider erst nach diesem gemerkt.

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  • Wie du machst per WhatsApp Nachricht Schluss mit mir, ja…nein…doch….oh :-)

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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