Deutsche Kreditbank: DKB-App in Version 2.0 verfügbar

Nicht nur die Deutsche Kreditbank, auch die Postbank ist mit zwei unterschiedlichen Applikationen in Apples Software-Kaufhaus vertreten. Neben dem alten Postbank Finanzassistent steht dort die neue Postbank-App zur Verfügung. Die Verfügbarkeit der modernen Postbank-Anwendung ist der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank geschuldet und soll noch im laufenden Jahr auch um eine Anbindung an Apples Bezahldienst Apple Pay ergänzt werden.

Die Änderungen an der App zur Verwaltung des beliebten Girokontos halten sich allerdings in Grenzen. Neben Fehlerbehebungen und Verbesserung hinter den Kulissen, konzentriert sich der neue Download vor allem auf Ergänzungen für Depotbesitzer. Diese können Anteilsscheine nun über eine Volltextsuche aufspüren, dürfen sich über einen interaktiven Preisverlauf freuen und haben die Möglichkeit neue Orders an einer selbst gewählten Börse „zum Marktpreis oder mit Limit, per Best-Execution“ zu beauftragen.

Insert

You are going to send email to