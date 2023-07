ADAC Trips mit 10 Euro Preisnachlass aufs Deutschland-Ticket

Mit der Integration des Deutschland-Ticket will der ADAC das vorhandene App-Angebot ergänzen. Die Fahrkarte wird in Kooperation mit der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft über die ADAC-App angeboten und lässt sich darüber in digitaler Form buchen und verwalten.

Im Kartenbereich der Anwendung werden darüber hinaus auch Tipps für Wanderungen, Sehenswürdigkeiten in der Natur oder Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung angezeigt. Einzelne Empfehlungen lassen sich in einer persönlichen Favoritenliste sammeln.

Grundsätzlich präsentiert sich die Trips-App des ADAC als kleiner Reise- und Ausflugsführer. Wer den Standortzugriff freigibt, erhält in der Anwendung Sehenswürdigkeiten in der Umgebung und zum Teil auch Veranstaltungs-Tipps angezeigt, für die man sich auch direkt über die App ein Ticket sichern kann. Für passende Empfehlungen kann man seine generellen Interessen entweder direkt beim Start der App durch Swipen im Tinder-Stil festlegen, oder auch einfach Rubriken wie „Kultur“, „Natur“, „mit Kindern“ oder „Zeit zu zweit“ auswählen.

Insert

You are going to send email to