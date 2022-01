Calm-App und Netvue-Kamera mit starken Nachlässen

Anfang des vergangenen Jahres haben die Macher der Calm-Applikation zum Meditieren und Entspannen ein kostenfreies Jahresabo verschenkt, auf das wir euch in einem gesonderten Eintrag hingewiesen haben.

Calm: 60% auf lebenslangen Zugriff

Wer die Gratis-Offerte damals mitgenommen und das Angebot der Calm-Applikation in den vergangenen 11 Monaten regelmäßig genutzt hat, der freut sich sicher über das noch laufende Lifetime-Angebot, auf das uns ifun.de-Leser Chris aufmerksam gemacht hat. So bietet die erstaunlich gut bewertete Calm-App den lebenslangen Zugang hier mit einem Preisnachlass in Höhe von 60 Prozent an.

Was dies in absoluten Zahlen bedeutet haben wir kurz geprüft: Der Jahreszugang zum Calm-Angebot kostet regulär 39 Euro. Für den lebenslangen Zugriff werden einmalig 350 Euro fällig. Im Rahmen der Aktion gibt es den lebenslangen Zugang jetzt für „nur“ 139 Euro. Anders formuliert: Wer Calm noch mindestens vier Jahre nutzen wird (und davon ausgeht, dass die App auch in vier Jahren noch existiert) profitiert vom Griff zum Lifetime-Angebot.

Netvue-Kamera mit 15 Euro Abzug

Zum Spottpreis bietet der Kamera-Anbieter Netvue seine Indoor-Kamera mit Babyphon-Funktion und begleitender iPhone-Applikation. Nach Eingabe des Gutscheincodes N3GWNT3N an der Amazon-Kasse kostet diese nur noch 24 Euro und damit satte 15 Euro weniger als der übliche Verkaufspreis von 39,99 Euro.

Selbst haben wir noch keine Erfahrungen mit den Kameras von Netvue sammeln können, befinden uns preislich aber in einem Rahmen, in dem man wenig falsch machen kann, wenn es ohnehin nur darum geht zu prüfen ob die Kaffeemaschine im Aufenthaltsraum noch ausreichen gefüllt ist.

Die Kamera integriert eine Nachtsicht-Funktion, speichert auf lokalen SD-Karten, integriert sich mit Alexa, verfügt über eine iPhone-App und Bewegungserkennung mit Benachrichtigungen, 2-Wege-Audio und eine 360°-Rotation.