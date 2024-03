Der Personalausweis wird (einen Hauch) digitaler

Wann kommt der Personalausweis in digitaler Form aufs iPhone? Wir haben gerade mal im Archiv nachgeschlagen: Versprochen wurde die Ablage des Persos auf dem iPhone schon von der Bundesregierung Merkel IV.

CSU-Minister Andreas Scheuer präsentiert 2021 den digitalen Führerschein

Person-App bis 2025

Die große Koalition sagte noch im Sommer 2020 zu, bereits Anfang 2021 einen ersten funktionsfähigen Prototypen und eine spezielle Smartphone-Anwendung bereitstellen zu wollen. Nur vier Monate später, ab Juni 2021, so die Planung damals, soll der „Personalausweis als App“ dann allen Bundesbürgern zum Download bereitgestellt werden. 2021 wurden die Pläne für das iPhone dann noch mal verschoben, erst sollten Android-Geräte berücksichtigt werden.

Daraufhin folgte das Debakel des digitalen Führerscheins, der nach massiven Startschwierigkeiten und Datenschutzproblemen wieder eingestellt wurde und mit ihm auch die Infrastruktur in den Abgrund riss, die eigentlich für den digitalen Personalausweis bestimmt war.

Der aktuelle Stand: Perso und Führerschein sollen das iPhone bis 2025 erreichen. Darauf hat sich die Ampel in ihrer Digitalstrategie geeinigt, in der geplant ist, beide Personaldokumente in offiziell anerkannter Art und Weise auf dem iPhone abzulegen.

Einen Hauch digitaler

Bis dies umgesetzt ist, hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat nun neue Verwaltungsvorschriften beschlossen, die zumindest den klassischen Personalausweis ein Hauch digitaler machen sollen. Viele kennt ihr schon. Zu den Highlights gehören: