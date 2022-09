Defektes iPhone: Reparatur vor Trade-In wird vorausgesetzt

Anwender, die sich für die Teilnahme an Apples Trade-In-Programm entscheiden müssen dabei mit folgendem Ablauf rechnen. iPhone 14 Pro und ein Rücksende-Paket für das alte iPhone schlagen in etwa zeitgleich mit der Post auf. Ist das neue Gerät eingerichtet, kann das alte zurück an Apple bzw. an Apples Trade-In-Partner geschickt werden. Von der vollen Belastung für das Neugerät wird nun der Trade-In-Anteil wieder gutgeschrieben.

Eine Summe, die für gewöhnlich unter dem Betrag liegt, der sich auf Verkaufsplattformen wie eBay erzielen lässt, dafür aber mit einem Ablauf einhergeht, der so bequem wie verlässlich ist. Das alte iPhone findet in Apple einen sicheren Abnehmer, der weder nachverhandelt noch kurzfristig vom Kauf zurücktritt und bietet vor allem Firmenkunden eine einfache Möglichkeit den Vermögensgegenstand sauber aus dem Unternehmen zu lösen.

