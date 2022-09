Schräge Kooperation: PopSockets und Anker MagGo

Je nach Modellvariante entweder aufgeklebt, mit Klemmhalterung oder mittlerweile auch in einer MagSafe-Variante erhältlich, haben die in unzähligen Motiv-Ausführungen erhältlichen Smartphone-Griffe eine Gemeinsamkeit: Die PopSockets beanspruchen die MagSafe-Rückseite aktueller iPhone-Generationen für sich und machen es so unmöglich zusätzliche MagSafe-Accessoires einzusetzen.

PopSockets , die kleinen Smartphone-Griffe, die auf der Geräterückseite angebracht, für einen besseren Halt sorgen sollen und das Handling des eigenen Gerätes, je nach persönlicher Präferenz, durchaus verbessern können, trifft man in freier Wildbahn nach wie vor regelmäßig an.

Insert

You are going to send email to