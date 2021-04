Telekom: Vertragstücken bei Disney+ und Magenta Smart Speaker

Wie im vergangenen Monat berichtet, können Telekom-Kunden ab heute zu gesonderten Konditionen auf das Video-Streaming-Angebot Disney+ zugreifen.

Anstatt der regulär mittlerweile fälligen 8,99 Euro bezahlen diese nur 7 Euro pro Monat. Von heute an bietet die Telekom ihren Kunden und Kundinnen zudem die zusätzliche Möglichkeit, ein Jahresabo zu günstigeren Konditionen zu klicken. Für 12 Monate Disney+ bezahlen Interessenten dann insgesamt nur 60 Euro, also 5 Euro pro Monat.

Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen allerdings zwei Hürden genommen werden, wie ifun.de-Leser Thomas berichtet, der die Option nach der Auswahl seines Vertrages (MagentaMobil S) nicht wählen konnte, beziehungsweise mit einer wiederkehrenden Fehlermeldung Vorlieb nehmen musste.

Wie Thomas dann nach einiger Suche im Hilfeportal der Telekom feststellen musste, existiert für Mobilfunk-Kunden, die von der „Disney+ by Telekom 1 Monat“-Option auf die „Disney+ by Telekom 12 Monate“-Option switchen wollen ein gesondertes Wechselformular.

Dieses könnt ihr hier aufrufen und durch Eingabe aller dort geforderten Daten zum günstigen Disney+-Tarif wechseln. Die Option „Disney+ by Telekom 12 Monate“ kostet ab dem 13 Monat 7 Euro pro Monat, lässt sich dann aber auch monatlich kündigen. Voraussetzung zur Buchung ist ein laufender MagentaMobil-Vertrag.

Auf ganz andere Vertrags-Details macht und ifun.de-Leser Nils aufmerksam. Dieser erinnert an die Telekom-Aktion von Ende 2020 bei der Hotline-Anrufern ein Magenta Smart Speaker für einen Euro angeboten wurde – ifun.de berichtet.

Wie Nils meldet, hat die Telekom das Spezial-Angebot in seinem Fall als Mietvertrag eingebucht, der Mitte des Jahres kostenpflichtig geworden wäre. Nils schreibt:

[…] Mitunter bin ich da der Einzige, aber mir war es nicht bewusst, dass ich dabei ein Mietvertrag einging. Ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Telekom-Support nach dem das Teil bei mir in der Rechnung aufgelistet wurde. Laut Kundenmitarbeiter kostet mich der Smart Speaker ab Juli dann 1,49€ im Monat. Ich konnte mir einen Retourenschein per Email zusenden lassen. Sobald der Smart Speaker bei der Telekom ankommt bekomme ich eine schriftliche Bestätigung zur Kündigung. Vielleicht ist das ja ein Artikel wert, weil ich bin nur durch Zufall darauf gestoßen und hatte das jetzt so nicht auf dem Schirm.