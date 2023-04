Apple HomeKit: Die Home App aktualisiert Matter-Geräte

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, dass zukünftige Firmware-Aktualisierungen aktiver Geräte automatisch durchgeführt werden kann. Eine entsprechende Konfigurationsoption bietet die Home Anwendung dafür in ihren Update-Einstellungen an und kann so dafür sorgen, dass alle Matter-Geräte fortan auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Interessante Neuerungen in Apples Home Applikation: Während Apple Smart-Home-Zentrale schon bislang in der Lage war, darauf hinzuweisen wenn Firmware-Aktualisierungen für einzelne Geräte im persönlichen HomeKit-Setup verfügbar waren, kann Apples Home App diese zukünftig auch selbstständig installieren.

