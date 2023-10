DB Navigator integriert Apple Pay als Zahlungsmittel

In der Bahn-App DB Navigator hat man jetzt auch die Möglichkeit, seine Tickets mithilfe von Apple Pay zu bezahlen. Die Liste der unterstützten Zahlungsmittel wurde mit dem Update auf die aktuelle Version 24.3.1 der App entsprechend erweitert.

Die Bahn weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Apple Pay vorerst ausschließlich zum Bezahlen von Buchungen verwenden lässt, die über die App DB Navigator in Version 24.3 oder höher getätigt werden. Auf allen anderen Plattformen sowie zusätzlich auch in der DB-Navigator-App besteht die Möglichkeit, seine Fahrkarten mithilfe von PayPal, per Lastschrift oder Kreditkarte zu bezahlen. Zudem steht in der App der Bahn auch Giropay als weitere Alternative für die Bezahlung von Ticket-Buchungen zur Verfügung.

Nutzer des DB Navigator können Apple Pay als bevorzugtes Zahlmittel für den Ticketkauf festlegen. Dafür ruft man über die Fußleiste der App sein persönliches Profil auf und wählt hier den Menüpunkt „Zahlungsmittel“. In der neuesten App-Version wird hier auch Apple Pay angezeigt und wenn man diesen Eintrag auswählt, kann man im nächsten Bildschirm die Einstellung „Bevorzugtes Zahlungsmittel“ aktivieren. Der Punkt „Apple Pay“ rückt darauf hin an die oberste Stelle in der Liste mit den verfügbaren Zahlungsmitteln und wird während eines Buchungsvorgangs auch stets als Standard-Bezahlmethode angezeigt.

Neue App auch Anlass für Kritik

Die Bahn hat ihre DB-Navigator-App erst vor zwei Wochen umfassend aktualisiert. Mit dem Update wurde das neue Erscheinungsbild und der Funktionsumfang der zuvor parallel getesteten Version „Next DB Navigator“ implementiert. Diese zwischenzeitlich als begleitende Testplattform angebotene App wird zum kommenden Monat eingestellt.

Während die Optik des neuen DB Navigator insbesondere durch die vereinfachte und klare Menüführung definitiv gewonnen hat, zeigen sich regelmäßige Nutzer durch funktionale Einschränkungen und Fehlfunktionen genervt. Die Bahn scheint hier noch erheblich nachbessern zu müssen.