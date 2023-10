DB Navigator erhält Optik und Funktionsumfang der Next-Version

Die Bahn hat die Umstellung ihres App-Angebots offenbar abgeschlossen. Der altbekannte DB Navigator steht jetzt komplett überarbeitet in Version 24.2.1 zur Verfügung. Die als Interimslösung über die letzten zwölf Monate hinweg angebotene Anwendung DB Navigator Next ist damit verbunden wieder aus dem App Store verschwunden.

Mit dem Upgrade des DB Navigator auf die neuen „Next-Funktionen“ verbunden kommt eine neue technische Basis zum Einsatz. Daher ist es, sofern man die Anwendung über ein Kundenkonto nutzen will, beim ersten Start erforderlich, seine Benutzerdaten neu einzugeben. In der alten App-Version vorhandene Tickets werden im Anschluss automatisch synchronisiert und stehen dann auch im neuen DB Navigator wie gewohnt zur Verfügung.

Der DB Navigator wird mit dem Update nicht nur mit auf das neue Vertriebssystem umgestellt, sondern präsentiert sich auch optisch umfassend verändert. Wer zuvor schon dem DB Navigator Next einen Blick geschenkt hat, wird sich hier direkt zuhause fühlen. Auch in der klassischen Bahn-App zeigt sich jetzt die neue Menüführung am unteren Bildschirmrand. Die hier verfügbaren Direktwahl-Tasten erlauben es, den Buchungsbereich, vorhandene Tickets oder das persönliche Profil direkt und ohne Umweg anzusteuern.

Einfacher und schneller zu bedienen

Bei einer Verbindungssuche oder -buchung kann man jetzt jederzeit vom gleichen Bildschirm aus per Dropdown-Menü auf die zugehörigen Einstellungen zugreifen. Auf diese Weise sollten sich Optionen wie der Wechsel zwischen einfacher Fahrt und der Suche nach Hin- und Rückfahrt oder auch einzelne Sitzplatzreservierungen jetzt intuitiver und schneller durchführen lassen. Die integrierte Reisevorschau zeigt in der neuen App-Version alle wichtigen Infos zu den jeweiligen Bahnfahrten direkt und in Echtzeit an.

Die neue Version des DB Navigator bleibt ausschließlich für das iPhone optimiert. Wer seine Bahnfahrten vom iPad aus planen will, fährt weiterhin mit der Webseite der Bahn am besten.