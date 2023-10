Apples Karten-App zeigt Verfügbarkeit von Elektrotankstellen in Echtzeit

In Apples Karten-App lässt sich die Verfügbarkeit von Elektrotankstellen inzwischen auch in Deutschland in Echtzeit abrufen. Apple hat die Funktionserweiterung gemeinsam mit einer Reihe von weiteren Neuerungen für Apple Maps bereits im Sommer angekündigt und jetzt in Verbindung mit den ersten Ladenetzwerken bereitgestellt.

Die Informationen zur Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Echtzeit werden dabei nicht nur in der Karten-App von Apple selbst, sondern auch in Anwendungen von Drittanbietern angezeigt, die für ihre Kartenansichten Apple Maps als Datenquelle verwenden.

Anzeige der Ladesäulen-Verfügbarkeit in Apple Karten

Über die Anzeige der freien und belegten Tanksäulen für Elektrofahrzeuge hinaus ist es auch möglich, sich in Apple Karten die Lademöglichkeiten nach Ladenetzwerk oder Steckertyp gefiltert anzeigen zu lassen. Apple hat darüber hinaus die Möglichkeit angekündigt, bevorzugte Ladenetzwerke für die eigenen Fahrzeuge festzulegen und darauf basierend auch eine Routenplanung zu ermöglichen. Diese Option konnten wir in der aktuellen Version der Karten-App allerdings noch nicht ausmachen und dementsprechend ist offen, ob die neuen Funktionen derzeit schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt werden oder Apple hier zu gegebener Zeit noch ein generelles Update nachschiebt.

Anzeige nach Ladenetzwerk und Leistung filtern

Apples Karten-Konkurrenz Google Maps bietet dergleichen schon seit geraumer Zeit an. Hier stehen Nutzern im Zusammenhang mit der Suche nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge auch erweiterte Filteroptionen zur Verfügung. Über die spezielle Suche nach leistungsfähigen Ladestationen hinaus kann man hier auch konkret nach jenen Elektrotankstellen suchen, die mit den für das eigene Elektrofahrzeug passenden Anschlussvarianten ausgestattet sind.

Einstellungen zu Elektrotankstellen in Google Maps

Apple hat uns für dieses Jahr auch noch weitere Informationen zum „CarPlay der Zukunft“ versprochen. Bereits Anfang vergangenen Jahres angekündigt, soll die iPhone-Integration künftig auf alle Fahrzeugbildschirme ausgespielt werden.