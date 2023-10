VanMoof: Garantie für Bestandskunden fällt unter den Tisch

Die letztendlich in die Insolvenz führenden Probleme des Fahrradherstellers VanMoof waren im Sommer bereits ausgiebig Thema bei uns. Zwischenzeitlich hat sich mit der McLaren-Tochter Lavoie ein neuer Eigner und Geldgeber gefunden. Die Rettung des Unternehmens ist allerdings zum Teil auch mit radikalen Einschnitten und für Bestandskunden enttäuschenden Einschränkungen verbunden.

Die neuen VanMoof-Besitzer äußern sich in einem Blog-Eintrag mittlerweile detaillierter zu den mit der Firmenübernahme verbundenen Plänen. Die Ansage, auch künftig als Vorreiter in Sachen Design, Technik und Innovation agieren zu wollen und insbesondere das Ziel, die Reparaturen von VanMoof-Fahrrädern künftig in jedem qualifizierten Fahrradladen zu ermöglichen klingen dabei zunächst ausgesprochen positiv. Allerdings will das neue VanMoof auch nichts mehr von bestehenden Verpflichtungen und vergangenen Versprechungen wissen.

Alle Garantieleistungen gestrichen

In den anlässlich der Umstrukturierung veröffentlichten Fragen und Antworten distanziert sich VanMoof von allen vergangenen Garantiezusagen. Das Unternehmen beruft sich darauf, dass diese Versprechen durch den alten und mittlerweile insolventen Betrieb gemacht wurden und von der neuen Führung nicht übernommen worden sind.

Die Garantieversprechen, welche unter vorherigen Management gemacht wurden, laufen unter dem alten Betrieb, welcher leider insolvent ist. Wir werden alles geben, damit du dein Fahrrad weiter nutzen kannst. Durch das Auflösen von alten Abhängigkeiten und die Offenlegung unserer Technologien für ein weltweites Service-Netzwerk und örtliche Fahrradläden, wird die Instandhaltung deines VanMoof deutlich erleichtert.

Auch Nutzer, die noch vor der Insolvenz ein Fahrrad bei VanMoof bestellt und bezahlt, allerdings nie eine Lieferung erhalten haben, schauen in die Röhre. Hier wird auf mögliche Erstattungen über das Kreditkartenunternehmen oder PayPal sowie die eher wenig aussichtsreiche Option verwiesen, dass der Insolvenzverwalter eine Liste aller Gläubiger pflegt und berücksichtigt.

Insolvenzverwalter nimmt noch Forderungen an

Betroffene Personen können ihre Ansprüche übrigens noch bis zum 30. November 2023 anmelden. Mit Blick auf die Geschäfte der ehemals in der Berliner Torstraße ansäßigen Deutschland-Niederlassung von VanMoof hat das Amtsgericht Berlin Charlottenburg den Rechtsanwalt Christian Otto, Düsseldorfer Str. 38, 10707 Berlin zum Insolvenzverwalter bestellt. Die schriftliche Anmeldung von Forderungen sollte den Grund und den Betrag derselben beinhalten.

Generell will VanMoof in den nächsten Monaten wieder in den Handel einsteigen. Der Hersteller will dann die Bestellung einer Auswahl von Fahrradmodellen ermöglichen und eine Lieferkette für Ersatzteile und Zubehör aufbauen.