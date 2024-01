„Dauerhaft geschlossen“: Wenn Karten-Apps die Existenz gefährden

Blickt man aktuell nach Australien, dann wird deutlich, wie groß der Einfluss von digitalen Kartendiensten wie Google Maps und Apple Karten mittlerweile ist. In Australien hagelt es derzeit Beschwerden von Unternehmern, die aufgrund von Änderungen in der Karten-App von Apple ihren eigenen Angaben zufolge massive Umsatzeinbußen verzeichnen.

Screenshots: ABC News

Natürlich haben die betroffenen Anbieter keinen Anspruch darauf, dass die in den Karten-Apps veröffentlichten Informationen stets korrekt und zu ihrem Vorteil sind. Andererseits müssen sich Apple und Google aber auch über den Einfluss bewusst sein, den ihre Angebote mittlerweile auch auf Marktteilnehmer haben. Vermutlich überwiegen inzwischen die Fälle, in denen Smartphone-Nutzer auf den Umweg über die offiziellen Webseiten der Anbieter verzichten und sich stattdessen darauf verlassen, was ihnen in Apple Karten und Google Maps präsentiert wird.

Anbieter kämpfen mit relevanten Umsatzverlusten

Die diesbezüglich in Australien aufgelaufenen Meldungen sind unterschiedlicher Natur, haben jedoch gleichermaßen dafür gesorgt, dass kleinere Anbieter mit zum Teil drastischen Einnahmeausfällen zu kämpfen haben. Laut ABC News sahen sich dort Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen damit konfrontiert, dass ihre bei Apple Karten angezeigten Öffnungszeiten plötzlich komplett falsch waren oder die Betriebe, darunter Restaurants und Kliniken, als dauerhaft geschlossen markiert wurden.

Dazu kommen zum Teil falsch gesetzte Karten-Pins und die uns bekannten Probleme, dass man solche Fehler zwar melden kann, die Umsetzung jedoch nur sehr gemächlich vonstatten geht. In dem Bericht zitierte Restaurantbesitzer sprechen von nennenswerten Umsatzausfällen Ende vergangenen Jahres.

Mit vergleichbaren Problemen sahen sich in einem weiteren ABC-Bericht zu Wort kommende Bauern mit Hofmarkt-Angeboten konfrontiert, bei denen Apple Karten mal eben die Zufahrtsstraße zur Farm vorübergehend entfernt hatte.

In allen Fällen scheint die Ursache für die angezeigten Fehlinformationen auf Seiten Apples zu liegen. Den Berichten zufolge wurden die in der Karten-App fehlerhaft angezeigten Details in Google Maps oder auch auf Plattformen wie Yelp korrekt angezeigt.