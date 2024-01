Foto-Archiv-App Drumroll: „See your life flash“

Der App-Entwickler Sakyn Acharige hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit kleinen, liebevoll umgesetzten Softwareprojekten auf sich aufmerksam gemacht. Die etwa die Oberfläche des klassischen iPods auf das iPhone gebracht haben oder die Telefonanwendung des iPhones durch eine virtuelle Wählscheibe ersetzt haben.

Jüngstes Projekt des in Florida ansässigen Entwicklers: Die sogenannte Drumroll-Applikation, die vergangene Schnappschüsse wieder ans Tageslicht befördert. Drumroll greift auf die Fotobibliothek des iPhones zu und spielt die vorhandenen Bilder in schneller Abfolge ab, um so an vergangene Momente zu erinnern und euer Leben flink vor euren Augen vorbeirauschen zu lassen.

Die Anwendung ist kostenlos im App Store verfügbar, mit netter Retroattitüde gestaltet und bietet mehrere Konfigurationsoptionen an, mit denen sich Auswahl und Anzeige der dargestellten Fotos beeinflussen lassen.

Hier lässt sich nicht nur die Geschwindigkeit anpassen, mit der die Bilder nacheinander abgespielt werden, zudem könnt ihr auch festlegen, welche Inhaltstypen berücksichtigt werden sollen (dabei kann man zwischen allen Bildern, lediglich den Favoriten, Live Photos und Screenshots wählen) sowie der Zeitraum, den die Anwendung auswerten soll.

Wahlweise kann Drumroll sich lediglich ausschließlich im letzten Jahr bedienen oder nur im letzten Monat, kann aber auch auf die letzte Woche oder auf alle vorhandenen Bilder losgelassen werden.

Drumroll könnte ein einfacher 2,99-Euro-Download sein, die Entwickler haben sich doch entschieden, ihrer Anwendung ein Abo mit auf den Weg zu geben und verlangen für den Vollzugriff auf alle Fotos des eigenen Archivs 0,99 Euro pro Woche. Ob die Anwendung es wert ist, müsst ihr bewerten, uns persönlich hat die Spielerei mit der Gratisausgabe gereicht und diese finden wir ganz nett umgesetzt.