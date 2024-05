Datenvolumen: Bonus und Geschenke bei fraenk, Congstar und Telekom

Die Telekom-Marke fraenk erhöht das Datenvolumen in ihrem App-Tarif dauerhaft. Kunden erhalten jetzt ohne Aufpreis monatlich 2 GB Datenvolumen zusätzlich.

Die Aufwertung betrifft beide Optionen der sogenannten „fraenk flat“. Zum Monatspreis von 10 Euro gibt es hier nun 12 GB statt bislang 10 GB Datenvolumen und für 15 Euro im Monat bekommt mann 22 statt zuvor 20 GB.

Für Neukunden steht das zusätzliche Datenvolumen bereits von heute an bereit. Bestandskunden erhalten die Aufwertung automatisch zum Monatswechsel und damit für den Abrechnungszeitraum vom 1. Juni an. Das zusätzliche Datenvolumen gibt es unabhängig davon, ob man bereits einen Bonus aus Aktionen wie „fraenk for friends“ oder „+10 GB dauerhaft“ nutzt.

fraenk hat zuletzt im Februar durch die 5G-Unterstützung und zu Beginn des aktuellen Monats durch den offiziellen Start der Möglichkeit zur Auslandstelefonie Schlagzeilen gemacht. Zuvor war es nicht möglich, mit einem fraenk-Vertrag Gespräche ins Ausland zu führen.

Congstar Daypass kostenlos?

Kunden von Congstar können derweil ebenfalls mal einen Blick in ihre Begleit-App werfen. Ein Leser hat uns den folgenden Screenshot geschickt, der belegt, dass ihm der normalerweise 7 Euro teure „Unlimited Daypass“ derzeit kostenlos angeboten wird.

Informationen zu einer entsprechenden Aktion liegen uns bislang nicht vor. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um ein eingeschränktes Angebot oder gar einen Fehler handelt.

Telekom mit unbegrenztem Datenvolumen zur EM

Ganz offiziell gibt es dann vom 14. Juni an vier Wochen lang unbegrenztes Datenvolumen für Telekom-Kunden. Der Anbieter hat ja schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass seine Kunden in der Lage sein sollen, sämtliche Spiele der Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2024 auch unterwegs ohne Einschränkungen anschauen zu können.

Die Details zu der Aktion liegen aktuell noch nicht vor. Man kann aber davon ausgehen, dass hier all jene Kunden zum Zug kommen, deren Verträge auch zur Teilnahme bei den regelmäßigen „Datengeschenken“ über die letzten Jahre hinweg berechtigt hatten.