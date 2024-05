Hörbuch-Abo BookBeat für Neukunden 90 Tage kostenlos

Neukunden können das Hörbuchangebot von BookBeat momentan ganze 90 Tage lang kostenlos testen. Damit bekommt ihr fast über den kompletten Sommer hinweg die Möglichkeit, euch die Zeit mit ausgewählten Hörbüchern zu versüßen. Vom Umfang her kann das Angebot von BookBeat zwar nicht mit Audible mithalten, unter den laut dem Unternehmen im Rahmen des Abonnements verfügbaren gut 900.000 Hörbücher und E-Books sollte sich aber in jedem Fall einiges finden lassen.

Das verlängerte Testangebot gilt soweit wir dies überblicken nur für Nutzer beziehungsweise E-Mail-Adressen, die nicht zuvor schon für einen Gratistest oder ein Abo bei BookBeat registriert waren. Beachtet auch, dass nach Ablauf der Probezeit automatisch 9,99 Euro pro Monat Gebühren anfallen, sofern ihr nicht zuvor gekündigt habt. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass der Zugang zu BookBeat nach einer Kündigung sofort deaktiviert wird, ihr müsst euch also den Ablauftermin in den Kalender schreiben und ein paar Tage davor überlegen, ob ihr die Nutzung kostenpflichtig weiterführen wollt.

Abo-Preis orientiert sich am Nutzungsverhalten

BookBeat hat ein etwas gewöhnungsbedürftiges Abo-Konzept. In der monatlich mit 9,99 Euro berechneten Basis-Variante kann man 20 Stunden pro Monat auf die Inhalte zugreifen. Das Standard-Abo zum Preis von 14,99 Euro erlaubt die Nutzung über 40 Stunden jeden Monat hinweg und die 19,99 Euro teure Premium-Stufe ermöglicht jeden Monat 100 Stunden Hörbuchgenuss.

Die Abos bietet allesamt neben dem Hörbuchangebot von BookBeat auch Zugriff auf eine Auswahl von E-Books. Zahlende Nutzer haben die Möglichkeit, gegen einen geringeren Preis auf Monatsbasis weitere Nutzerprofile hinzuzufügen. Ebenso ist ein Wechsel zwischen den verschiedenen Abo-Modellen jederzeit möglich.

iPhone-Besitzer konsumieren das Angebot von BookBeat in der Regel über die zugehörige App. Ergänzend kann man BookBeat auch auf der Apple Watch, dem iPad und Android-Geräten nutzen.