Vodafone CallYa bekommt zusätzliches Datenvolumen

Vodafone hat erneut eine Aufwertung seiner CallYa-Tarife angekündigt. Neu- und Bestandskunden des Mobilfunkanbieters dürfen sich auf zusätzliches Datenvolumen für die Prepaid-Tarife noch in diesem Monat freuen.

Vom 28. Mai an sind in der CallYa-Einstiegsklasse zum 4-Wochen-Preis von 9,99 Euro jeweils 10 GB statt zuvor nur 6 GB Datenvolumen inklusive. In der CallYa-Flat M wird das Datenvolumen künftig verdoppelt, statt seither 10 GB sind hier für 14,99 Euro dann 20 GB inklusive. Im großen Paket CallYa L erhöht Vodafone die Inklusivleistung von 18 GB auf 30 GB Datenvolumen bei einem Preis von 19,99 Euro alle vier Wochen.

Titelbild und Tarifgrafik: Vodafone

Darüber hinaus profitieren auch Nutzer der CallYa-Sondertarife von den Verbesserungen. Der Online-Tarif CallYa Digital bietet künftig 30 GB statt 20 GB für 20 Euro und der zum Preis von 99,99 erhältliche CallYa-Jahrestarif bietet mit 120 Gigabyte Datenvolumen künftig 70 GB mehr als bei seinem Start – aktuell bekommt man hier 100 GB Datenvolumen, die sich dann frei über zwölf Monate verteilt nutzen lassen.

Bestandskunden profitieren automatisch

Die verbesserten Leistungen sind vom 28. Mai an standardmäßig in die genannten Tarife eingebunden. Erfreulich ist für Bestandskunden, dass sie ihrerseits nichts unternehmen müssen, sondern von diesem Stichtag an automatisch in den Genuss der erweiterten Leistungen kommen. Dieses Produktmerkmal dürfte Teil der von dem Provider angekündigten Initiative für mehr Kundenfreundlichkeit sein.

Die CallYa-Prepaid-Tarife von Vodafone lassen sich allesamt im 5G-Netz des Anbieters verwenden. Zudem besteht alternativ zur Verwendung einer klassischen SIM-Karte auch die Möglichkeit zur Aktivierung per eSIM.

Mithilfe des zum Monatsende dann umgesetzten, deutlich erweiterten Datenvolumens stellt sich Vodafone im Wettbewerb mit anderen PrePaid-Anbietern wieder ein ganzes Stück besser auf.