Mehr Daten nur auf Nachfrage: Neuer o2-Tarif ohne Limit, aber umständlich

Die Telefónica-Marke o2 wird im kommenden Monat mit einem neuen Mobilfunktarif an den Start gehen, der das Surfen ohne Datenlimit verspricht, dieses aber nur sehr umständlich zulässt. Der neue Tarif „o2 Mobile Unlimited On Demand“ ermöglicht zahlenden Kunden die tägliche Nutzung eines Basis-Datenvolumens in Höhe von 10 Gigabyte.

Täglich 10 GB standardmäßig

Wer mehr Daten benötigt, muss diese bei Bedarf aktiv anfordern. Die Buchung erfolgt per SMS, ist kostenlos und läuft in 2-Gigabyte-Schritten ab. Sind die 10 Gigabyte alle, reicht eine SMS, um wenige Sekunden später den Zugriff auf weitere 2 Gigabyte zu erhalten. Reichen auch diese nicht aus, liefert eine weitere SMS erneut 2 Gigabyte und so weiter.

Ohne Nachbuchung drosselt o2 die Geschwindigkeit nach Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens dann auf 384 Kilobit pro Sekunde.

Der Tarif, der zu einem Preis von 59,99 Euro angeboten wird, bewirbt ein „potenziell unbegrenztes Datenvolumen“, lässt seine Kunden dafür jedoch jedes Mal nachfragen.

Daten nur auf Nachfrage

Laut Verena Grundke, als Director Customer Marketing bei o2 aktiv, würde man mit der Kombination aus unlimitiertem Datenvolumen mit der neuen Datenmechanik in die Lage versetzt, einen „hochattraktiven Preispunkt“ anbieten zu können.

Kunden im neuen Tarif „o2 Mobile Unlimited On Demand“ werden automatisch benachrichtigt, wenn sie 8 Gigabyte ihres Tageskontingents verbraucht haben, und können dann weiteres Datenvolumen in 2-Gigabyte-Schritten nachbuchen.

Der neue Tarif wird sich ab dem 3. April und vorerst nur bis zum 2. Juli 2024 buchen lassen und kann sowohl von Privatkunden, als auch Geschäftskunden und jungen Leuten bis 28 Jahre geordert werden. Bestandskunden von o2 haben zudem die Möglichkeit, im Rahmen einer Vertragsverlängerung in den neuen Tarif zu wechseln.