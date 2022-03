IKEA VAPPEBY: Outdoor-Lampe mit Bluetooth-Lautsprecher und Spotify Tap

IKEA bietet die Lampe ab sofort in Deutschland an. Im Onlineshop des Herstellers lässt sich VAPPEBY zum Preis von 49 Euro bestellen. Zum Teil sei die Kombination aus Lampe und Lautsprecher auch schon in den einzelnen Filialen verfügbar. Beachtet bei einer Bestellung, dass das benötigte Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten ist. Dergleichen dürfte aber mittlerweile in den meisten Haushalten ohnehin vorhanden sein.

Neben der Standard-Funktion als mit beliebigen Geräten und Audioquellen nutzbarer Bluetooth-Lautsprecher unterstützt VAPPEBY als – laut IKEA – erster Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt auch die Wiedergabe über Spotify Tap. Mit der Einschalttaste lässt sich dementsprechend auch Spotify direkt von einem verbundenen Gerät aktivieren. Ein einzelner Tastendruck setzt die Spotify-Wiedergabe an der Stelle fort, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Wird die Taste erneut gedrückt, spielt Spotify neue Musik basierend auf den persönlichen Hörvorlieben ab.

Mit Blick auf die Funktionsweise erwähnt IKEA die Möglichkeit, die integrierte LED-Leuchte in drei verschiedenen Helligkeitsstufen zu betreiben. Der verbaute Lautsprecher strahlt durch das Design der Lampe begünstigt in 360 Grad rundum ab. Ein überraschender Regenguss soll der VAPPEBY-Lampe übrigens nicht schaden, die Neuheit ist entsprechend gegen Spritzwasser geschützt.

Die neue LED-Leuchte ist besonders für den Einsatz im Freien vorgesehen und kommt mit integriertem Henkel und einem Akku, der je nach Nutzung bis zu zwölf Stunden durchhalten soll. Nachgeladen wird über eine an der Unterseite der Lampe versteckte USB-Buchse. Falls euch das Design der Lampe an irgendwas erinnert: IKEA zieht hier Referenzen zu einem Star-Wars-Helm.

