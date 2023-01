IKEA VINDSTYRKA: Neuer Raumluft-Monitor mit Smart-Home-Integration

Seit Sommer 2021 bietet der schwedische Möbelhändler IKEA den Luftqualitäts-Monitor IKEA VINDRIKTNING an. Die 13-Euro-Hardware ist preisgünstig, allerdings nicht besonders smart. So blendet der rechteckige Kunststoff-Block lediglich ein Indikator-Licht ein, das darüber informiert, ob die aktuelle Luftqualität (per Partikelanalyse nach PM 2,5) als gut, mittelmäßig oder schlecht eingestuft wird.

Mit IKEA VINDSTYRKA kündigt sich jetzt ein Nachfolger an, der offenbar etwas besser ausgestattet ist und zudem über eine Anbindung an den DIRIGERA Hub und die IKEA Home Smart Applikation verfügt.

Raumluft und Luftqualitäts-Monitor

IKEA VINDSTYRKA setzt dabei nicht nur auf ein Signallicht mit drei Farben, sondern lässt sich mit einem oder mehreren smarten Luftreinigern koppeln und kann diese bei schlechter Raumluftqualität entsprechend aktivieren. Kompatibel sind die STARKVIND-Luftreiniger, die IKEA wahlweise als Standventilator oder in einen Tisch integriert anbietet.

Das Display zeigt den Gehalt von PM2,5-Partikeln in der Luft an und informiert über deren Konzentration mit einem kleinen Ampel-Indikator. Dieser bleibt bei 0-35 μg/m3 Grün, wechselt bei 35-120 μg/m3 auf Gelb und färbt sich ab >120 μg/m3 Rot ein.

Partikel, Temperatur, Luftfeuchte

Darüber hinaus zeigt IKEA VINDSTYRKA die aktuelle Raumtemperatur und die relative Raumluftfeuchte in Prozent an. Das Display des Luftqualitäts-Monitors bietet drei Helligkeitsstufen an, die Stromversorgung erfolgt per USB-C-Kabel, ein Netzteil ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten.

Sobald der IKEA VINDSTYRKA mit dem DIRIGERA-Hub verbunden ist, wird die aktuelle Luftqualität im entsprechenden Raum innerhalb der IKEA Home Smart App angezeigt.

Aktuell liegen uns noch keine Preise zum neuen Raumluft-Monitor vor. Hier melden wir uns noch mal, sobald IKEA VINDSTYRKA im Online-Shop der Schweden verfügbar ist.