Belkin kombiniert Qi-Akku mit iPhone-Ladeständer

Unter dem Belkin-Label BOOST↑CHARGE ist mit der Portable Wireless Charger + Stand Special Edition jetzt auch eine Kombi aus Qi-Ladegerät und leistungsfähigem Zusatzakku erhältlich. Der Vertrieb läuft mit einem Preis von 77,93 Euro derzeit exklusiv über Apple.

Die 2-in-1-Lösung soll für Lademöglichkeiten sowohl zuhause als auch unterwegs sorgen. Neuere iPhone-Modelle ab dem iPhone 8 werden dabei mit einer höheren Leistung von 7,5 Watt versorgt und entsprechend schneller geladen. Das iPhone kann dabei sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgelegt werden.

Als „Lehne“ dient ein Qi-Akku mit 10.000 mAh Kapazität, der zeitgleich mit dem iPhone geladen und einfach entnommen werden kann, wenn man das Telefon auch unterwegs nachtanken können will will. Zeitgleich kann man über USB-A ein weiteres Gerät durch den Akku mit Strom versorgen. Wenn das Dock selbst nicht in der Nähe ist, kann man den Akku auch über einen separaten USB-C-Anschluss wieder befüllen.

Neu ist die Idee nicht. Ein ähnliches Produkt bietet Xlayer bereits seit zwei Jahren an, allerdings ohne schnelles Laden und auch längst nicht so schick.