Fortnite kehrt zurück: Epic kämpft weiter gegen Apple

„Fortnite“ ist wieder im App Store erhältlich. Epic Games hat die Rückkehr des Spiels auf iPhone und iPad angekündigt und spricht von einer Verfügbarkeit in nahezu allen Ländern. Eine Ausnahme bleibt Australien, wo Epic den laufenden Rechtsstreit mit Apple noch nicht als abgeschlossen betrachtet.

Damit endet für viele Nutzer eine lange Hängepartie. Apple hatte „Fortnite“ im August 2020 aus dem App Store entfernt, nachdem Epic ein eigenes Bezahlsystem in die App eingebaut hatte. Genau dieser Schritt löste den bis heute nachwirkenden Streit über App-Store-Gebühren, alternative Zahlungsmethoden und Apples Kontrolle über die iOS-Plattform aus.

Bei uns war der Konflikt damals mehrfach Thema. Schon kurz nach der Eskalation ging es um Epics „Free Fortnite“-Kampagne, später dann um den Prozessauftakt zwischen Apple und Epic. Die Rückkehr in den App Store bedeutet nun allerdings nicht, dass sich beide Unternehmen versöhnt hätten.

Ausnahme bleibt Australien

Epic betont ausdrücklich, dass „Fortnite“ in Australien noch nicht wieder über Apples App Store angeboten wird. Dort sieht sich das Unternehmen zwar juristisch im Recht, wirft Apple aber weiterhin vor, bestimmte Entwicklerbedingungen durchzusetzen. Epic will nun weitere gerichtliche Anordnungen erreichen.

Fortnite ist nun endlich wieder in Apples App Store verfügbar und muss nicht mehr über Umwege geladen werden.

Streit um Gebühren geht weiter

Auch global gibt sich Epic nicht zufrieden. Das Unternehmen kündigt an, weiter gegen Apples App-Store-Praktiken vorzugehen. Im Zentrum stehen weiterhin alternative App-Marktplätze, Zahlungsoptionen und Gebühren. Epic verweist dabei auf regulatorische Entwicklungen in der EU, in Großbritannien und in Japan.

Für Nutzer ist die Nachricht dennoch vor allem praktisch: „Fortnite“ lässt sich wieder regulär über Apples App Store installieren. In der EU bleibt daneben auch der Epic Games Store für iPhone und iPad ein Thema. Ganz beendet ist der jahrelange Machtkampf damit aber nicht. Epic inszeniert die Rückkehr eher als Zwischenstand vor der nächsten Runde.