Backbone One: Game-Controller fürs iPhone überarbeitet

Der Game-Controller Backbone One ist jetzt auch in Deutschland offiziell in Generation 2 erhältlich. Die Überarbeitung der vor anderthalb Jahren vorgestellten Gaming-Halterung für Smartphones bleibt weiterhin auch mit den älteren iPhone-Modellen mit Lightning-Anschluss kompatibel. Parallel zu dieser Lightning-Version gibt es den Backbone One allerdings auch mit USB-C hier lassen sich neben diversen Android-Geräten dann auch die neuesten iPhone-Modelle mit USB-C-Anschluss verwenden.

Der für 119,99 Euro erhältliche Backbone One will Smartphone-Gamern ein komfortableres Benutzererlebnis bieten. Das iPhone oder Android-Telefon wird wie bei anderen Geräten in diesem Produktsegment der Fall zwischen zwei Handgriffen eingespannt, die ihrerseits dann über klassische Konsolen-Bedienelemente verfügen.

Auch als PlayStation-Edition erhältlich

Eine Besonderheit beim Backbone One ist die hier alternativ zum Standarddesign erhältliche PlayStation-Edition, die dem DualSense Wireless Controller der Konsole nachempfunden ist.

In der zweiten Generation haben die Macher des Backbone One dessen Anpassung an das Smartphone verbessert – magnetische Adapter-Sets sollen dafür sorgen, dass insbesondere auch in Hüllen „verpackte“ Mobiltelefone kompatibel sind. Zudem soll ein verbessertes ergonomisches Design mehr Stabilität bringen sowie ein überarbeitetes Steuerkreuz die Bedienung optimieren.

Das Video zur ersten Generation der Play-Station-Version

Neben der Kompatibilität mit über den App Store angebotenen Spielen mit Controller-Unterstützung, dazu zählen insbesondere auch Inhalte von Apple Arcade und Netflix Games, lässt sich der Backbone One auch mit Diensten wie PlayStation Remote Play, Xbox Remote Play und Steam Link sowie den Cloud-Gaming-Angeboten von Xbox, Nvidia und Amazon nutzen.

iPhone-Game-Controller von GameSir

Game-Controller für das iPhone waren in jüngster Zeit häufiger Thema bei uns. Zuletzt haben wir hier das Modell GameSir G8 vorgestellt und auf die Neuerscheinung GameSir X2s Type-C verwiesen.