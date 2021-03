Darkroom-App: Das Abo-Modell erreicht Bestandskunden

Die für Mac, iPhone und iPad erhältliche Foto-Verwaltung Darkroom wechselte bereits im vergangenen Frühjahr auf ein Abo-Modell und verabschiedete sich damals von der ausschließlichen Finanzierung über In-App-Käufe, bei denen Anwender für Foto-Filter und Co. mit Kleinstbeträgen zur Kasse gebeten wurden.

Was im vergangenen Jahr von vielen Anwendern begrüßt wurde: Darkroom+ verzichtete auf einen Abo-Zwang und bot neben den Monatsgebühren auch weiterhin eine Option zum Einmalkauf an, die mit 54,99 Euro allerdings vergleichsweise teuer ausfiel. Das Versprechen damals: Bestandskunden, die in der Vergangenheit mindestens einen In-App-Kauf getätigt haben, könnten fortan weiter kostenlos auf alle Premium-Features zugreifen.

Dann kam Darkroom 5 und inzwischen bietet der Foto-Download auch Bestandskunden, die den verfügbaren „Alles für immer freischalten“ In-App-Kauf nicht erworben haben, die Nutzung der Abo-Option an. Darauf macht uns ifun.de-Leser Daniel heute aufmerksam.



Flag & Reject als neues Darkroom+-Feature

Die Werbung für das Abo kommt nur wenige Stunden nachdem Darkroom 5.2 die Überprüfungsfunktion „Flag & Reject“ einführte. Das neue Premium-Feature vereinfacht Darkroom+-Nutzern das Sortierender eigenen Bilder und ermöglicht mit schnell Wischbewegungen festzulegen, welche Bilder zum Nachbearbeiten oder Drucken markiert werden sollen und welche Fotos vielleicht nicht mehr benötigt werden.

Hier lassen sich auch größere Foto-Stapel schnell sortieren und nach brauchbaren und überflüssigen Bildern filtern. Zudem integriert die seit gestern verfügbare Version 5.2 eine neue Stapel-Auswahl von Fotos auf dem iPhone, sogenannte Smart-Alben in denen die markierten und abgelehnten Fotos automatisch landen und eine Schnellvorschau, die die Bildanzeige deutlich beschleunigen soll. Diese Übersichtsseite listet alle neuen Funktionen von Darkroom 5.2.