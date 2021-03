Vectornator 4 veröffentlicht: Kostenloser Vektorzeichner runderneuert

Warum der für alle wichtigen Apple-Plattformen verfügbare Vektorzeichner Vectornator kostenlos angeboten wird? Die Entwickler haben nach einer Kapitalspritze im vorvergangenen Jahr ihre alten Preisschilder über Bord geworfen und setzen derzeit auf schnelles Nutzerwachstum und Produktpflege – über die Monetarisierung will man sich dann Gedanken machen, wenn das Risikokapital aufgebraucht ist.

Mit dieser Info im Hinterkopf könnt ihr euch seit wenigen Minuten nun Version 4.0 des zeichen-Werkzeuges aus dem Netz laden und sowohl unter macOS Big Sur installieren, als auch auf iPhone und iPad laden. Die runderneuerte Version der Kreativ-Anwendung tritt mit zahlreichen Interface-Veränderungen an, zu denen unter anderem ein neuer Homescreen auf Apples Mobilgeräten und ein deutlich verbesserter Zugriff auf die Einstellungen der Applikation zählen.

Schnell-Einstellungen und -Aktionen

Auf iPhone und iPad stehen fortan auch Schnell-Einstellungen bereit, die eine Handvoll Wahlschalter direkt auf der Arbeitsoberfläche anbieten, mit denen sich die am häufigsten genutzten Konfigurationen schnell an- und ausschalten lassen.

Neben den Schnell-Einstellungen bringt Version 4 des Vektorzeichners auch neue Schnell-Aktionen mit. Die sogenannten „Quick Actions“ sind unter iOS und iPadOS verfügbar und sollen den Workflow der Vectornator um bis zu 30 Prozent beschleunigen können. So lassen sich Werte für Funktionen wie Deckkraft und Strichstärke jetzt per Wischbewegung direkt in der Werkzeugpalette einstellen. Eine neue Struktur der Arbeitseinstellungen macht zudem klarer welche Settings nur das geöffnete Dokument betreffen und welche Einstellungen global gültig sind.

Vectornator 4 stellt sich im eingebetteten Kurzvideo vor, ist kompatibel mit Adobe Illustrator und Adobes Creative Cloud und lässt sich bis auf Weiteres kostenlos laden und nutzen.