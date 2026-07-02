Damit das iPhone nicht teurer wird: Apple sucht Speicher-Ausweg

Apple greift im Kampf gegen steigende Speicherpreise offenbar zu ungewöhnlichen Mitteln. Laut Mark Gurman von Wirtschaftsmagazin Bloomberg verhandelt der Konzern mit den chinesischen Speicherherstellern CXMT und YMTC. Beide Unternehmen stehen auf einer Liste des US-Verteidigungsministeriums, die Firmen mit mutmaßlicher Nähe zu Chinas Militär- und Sicherheitsapparat aufführt.

Der Hintergrund ist schnell erklärt: RAM und Flash-Speicher sind derzeit knapp und teuer. Vor allem der KI-Boom sorgt dafür, dass Rechenzentren enorme Mengen Speicherchips kaufen. Für Hersteller von Smartphones, Tablets, Computern und nahezu allen anderen elektronischen Geräten wird es dadurch schwieriger, ausreichend Bauteile zu vertretbaren Preisen zu bekommen.

Apple hat die Folgen bereits gespürt. Wir hatten zuletzt über die Speicherkrise und teurere Apple-Produkte berichtet. Kurz darauf folgten weitere Preisaufschläge bei Macs, iPads und Home-Produkten. Das iPhone blieb bislang außen vor, doch auch hier stellt sich die Frage, ob Apple steigende Kosten dauerhaft schlucken kann.

Speicher wird zum Preistreiber

CXMT produziert vor allem Arbeitsspeicher, YMTC ist auf NAND-Flash spezialisiert. Beides braucht Apple in großen Mengen – nicht nur für iPhones, sondern auch für iPads, Macs und andere Geräte. Neue Lieferanten könnten helfen, die Abhängigkeit von Samsung, SK Hynix und Micron zu verringern und den Preisdruck etwas abzufedern.

Auch wenn Apple Herzstücke seiner Produkte selbst entwickelt, braucht man dennoch externe Zulieferer.

Ganz einfach wäre der Schritt aber nicht. Die betroffenen chinesischen Firmen stehen auf der sogenannten 1260H-Liste des Pentagon. Das bedeutet nicht automatisch, dass Apple dort gar nichts kaufen dürfte, macht Geschäfte aber politisch heikel. Laut früheren Berichten bemüht sich Apple daher um Rückendeckung beziehungsweise Klarheit aus Washington.

Politisch heikle Lieferanten

Da sich Speicherpreise direkt auf Gerätepreise niederschlagen, sind die aktuellen Entwicklungen besonders spannend zu beobachten. Das aktuelle iPhone-17-Lineup startet bereits mit höheren Speicherausstattungen und entsprechend hohen Preisen. Beim iPhone 17 Pro Max reicht die größte Konfiguration bis 2 TB.

Noch ist offen, ob Apple tatsächlich Speicher von CXMT oder YMTC kauft. Die Gespräche zeigen aber, wie groß der Druck inzwischen geworden ist. Wenn ein Konzern wie Apple politisch schwierige Lieferanten prüft, geht es nicht um Centbeträge. Es geht darum, steigende Bauteilkosten zu bremsen, bevor sie bei den nächsten iPhones, iPads oder Macs noch deutlicher auf dem Preisschild landen.