Preise von 949 Euro bis 2449 Euro

iPhone-Umfrage 2025: Welches iPhone-17-Modell wählt ihr?
Am Freitag um 14:00 Uhr startet der Vorverkauf der neuen iPhone-Generation. Wir möchten wissen, wie eure Pläne aussehen: Werdet ihr direkt ein Gerät bestellen, zunächst abwarten oder in diesem Jahr ganz auf ein Upgrade verzichten? Zur Wahl stehen das iPhone 17, das besonders dünne iPhone Air sowie die Pro-Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Gebt eure Stimme hier ab.

Iphone 16 Pro Cosmic

Ungewöhnlich knallig: Das iPhone 17 Pro in Cosmic Orange

Modelle und Preise

Apple hat gestern vier Geräte-Varianten vorgestellt, die unterschiedliche Ansprüche bedienen. Das iPhone 17 bildet den Einstieg und ist mit 256 GB Speicher für 949 Euro erhältlich.

Das neue iPhone Air startet bei 1.199 Euro und reicht mit 1 TB Speicher bis 1.699 Euro. Für das iPhone 17 Pro beginnt der Preis bei 1.299 Euro, die größte Ausbaustufe liegt bei 1.799 Euro. Das iPhone 17 Pro Max startet bei 1.449 Euro und kann mit 2 TB Speicherplatz bis auf 2.449 Euro steigen.

Preise Iphone 17 Familie 2500

Damit deckt Apple eine breite Preisspanne ab und bietet zahlreiche Kombinationen aus Speicher und Ausstattung. Welche Farbe und Speicherkonfiguration am Ende den Ausschlag geben, dürfte individuell unterschiedlich sein.

Mit wenigen Schritten könnt ihr an der Umfrage teilnehmen: Folgt dem Link, wählt euer bevorzugtes iPhone 17-Modell aus und bestätigt eure Auswahl:

Vorbestellung und Auslieferung

Die Vorbestellung beginnt am Freitag, dem 12. September, um 14 Uhr deutscher Zeit. Eine Woche später, am 19. September, sollen die Geräte ausgeliefert werden. Apple bringt damit alle Modelle gleichzeitig auf den Markt.

Jetzt interessiert uns eure Entscheidung: Plant ihr den Kauf eines der neuen Geräte, und wenn ja, welches Modell passt am besten zu euch? Oder setzt ihr in diesem Jahr aus? Nehmt an unserer Umfrage teil und zeigt, welche Variante ihr favorisiert.
10. Sep. 2025 um 12:49 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    125 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das „normale“ iPhone 17 war noch nie so interessant wie bei diesem Release.

  • Nein kein wechseln vom 15pro die Neuerungen sind mir zu marginal und vom Design möchte ich nicht sprechen …

  • Ich gehe von iPhone 14 Pro auf iPhone 17 pro. Meine Frau von 13 pro auf vermutlich iPhone air

  • Dieses Jahr werde ich wieder passen und auf eine kleinere Notch für das iPhone 18 Pro hoffen.

  • Warum baut ihr keine Grafik zwischen den Modellen? So kann man sehen, wie sehr beliebt ein Modell ist? Unabhängig der Speichergröße.

  • Wie schon in einem anderen Artikel geschrieben: Das iPhone 17 ist ein super Deal dieses Jahr. Zum identischen Preis bekommt man 2x den Base-Speicher, 120Hz LTPO-Display mit Always on, besserer Akku, größeres und helleres Display, neues Ceramic Shield,… Ich werde es auf jeden Fall vorbestellen. Alleine die 120Hz wären schon ein Kaufargument für mich gewesen, aber das ist so ein tolles Angebot und bestimmt insgesamt das Gerät mit dem besten Gesamtpaket in Relation zum Preis.

    • Was das Preis/Leistungsverhältnis angeht – gebe ich dir recht. Da ich persönlich mit 512GB nicht mehr hin komme mein aktuelles 1T Gerät hat noch 465gb verfügbar und ich mich an die Größe des Pro Max gewöhnt hab. Bleibt für mich nur das. Aber da warte ich aufs nächste Jahr. Für mich kristallisierte sich immer mehr heraus das ein 4 Jahres Rhythmus optimal ist.

  • 17 Pro. 256 (wie seit längerem) in dunkel; schade, dass schwarz fehlt. Der Preis ist gut, da vorherige (gefühlt ab dem X) mehrfach auf 1.329€ waren.

  • Werde beim 14pro Max 1TB bleiben und nächstes Jahr zuschlagen.
    Verlockend sind einzig die AirPods Pro 3 aber da ich die 2er hab mit Lightning und mein iPhone Lightning hat wird es wohl auch auf nächstes Jahr hinauslaufen und da dann den kompletten Wechsel geben.
    Meine Ultra 1 tut auch noch was sie soll.

  • Keines.
    Ich mag die neue Kamera-Insel nicht.
    Entweder das Gehäuse ist dünn oder eben nicht. Aber sich mit immer weiteren „Ausbeulungen“ doch mehr Platz zu verschaffen, ist einfach nur albern. Mit der Kameralinse fing es an, dann folgte die kleine unscheinbare Kamera-Insel.. Aber das hier ist einfach nur lächerlich und vor allem potthässlich.

  • Kein iPhone Pro in schwarz oder grau – daher dieses Jahr gar keins.

  • 17 pro 256GB, blau (ob nun blau oder schwarz ist doch völlig wumpe)

  • 17 Pro Max 256 in Orange. Komme vom 14 Pro und das ist mir inzwischen zu klein/alt.

    • Exakt so mache ich es auch. Von 14P auf das 17PM. Bin mega gespannt und freue mich sehr drauf.

      Aktuell ist mein 14P wieder sehr warm. Da freue ich mich auf Alu anstatt Edelstahl, welches dann hoffentlich kühler bleibt.

      • Ich bezweifle stark, dass das Gerät kühler bleibt. Der SOC wird kühler bleiben, weil er die Wärme besser ans Gehäuse abgibt, aber dadurch wird das Gehäuse wärmer.

  • An den Buckel der Pro-Serie muss ich mich erst noch gewöhnen. Momentan für mich die hässlichsten iPhone ever.

  • Wer um alles in der Welt kauft sich diese Maximal-Konfiguration für einen gut ausgestatteten Laptop (2500.-)?!?

  • Kein Interesse. Mit einem 15 und 16 Pro Max hat man immer noch ein sehr gutes Gerät, die der 17er Serie nicht wirklich unterlegen sind.

  • Ich würde am liebsten bei meinem 15 Pro Max 1TB bleiben – aber mir geht leider der Speicherplatz aus (davon 750 GB Fotos und Videos). Insofern wirds dann das 17 Pro Max 2TB, auch wenn ich den Aufpreis für die Speicherverdopplung eigentlich eine Unverschämtheit finde.

  • Mein 13 PM dreht noch eine Runde, und ich freu mich dann nächstes Jahr wieder auf einen deutlichen Erlebnis-Sprung :)

  • Sehe keinen Grund, von meinem 15 Pro Max zu wechseln. Im Gegenteil: Das neue Pro Max ist eine einzige Hässlichkeit und das Air wegen der vielen Hardware-Kompromisse leider keine Alternative.

    Die gestrige Präsentation war so enttäuschend wie erwartet. Den Langweiler Tim Cook kann ich spätestens nach seinem Unterwerfungsakt im Weißen Haus nicht mehr sehen. Der Typ ist echt das Gegenteil von Steve Jobs…

  • Vom Design her gefällt mir einzig das normale 17er, ein 17 Pro bietet mir außer einem häßlicheren Design zu wenig Gründe, um zuzuschlagen. Einzig mehr RAM wäre (für mich) ein Argument – aber solange KI auf dem iPhone in den Kinderschuhen steckt, reichen 8 GB noch einige Zeit aus. Mein 16 Pro wird noch 6 Jahre Updates erhalten – aber wenn ich ehrlich bin, gingen meine iPhones meist früher in den Wiederverkauf. Wir werden sehen.

    Antworten Melden

  • Ab wann kann man sich denn die Geräte mal physisch im Apple Store anschauen? 12. oder 19.?

  • Bleibe bei meinem 15 Pro Max mit 1 GB.
    Der Unterschied zum 17 Pro Max ist keine 2.000.00 € wert.

    Allerdings räume ich ein, das neue Air ist schon eine Überlegung wert …

  • Ich muss die „Dinger“ erst mal in die Hand nehmen. Das Air würde mir schon gefallen, weil dünn und leicht. Aber das Thema Akku scheint kritisch zu sein. Alternativ dann das 17 Pro.
    Als Ersatz für mein 14 Pro

  • 100% kaufen keines der neuen iPhones. Zahlen lügen nicht ;)

  • Wie immer der das Pro Max, diesmal in Orange. Geile Farbe erinnert mich dann immer an meine Lieblingsnetflix Serie.

  • Mein iPhone 12 mini wird nun einem iPhone 17 in schwarz weichen.

  • Ich bleibe noch ein Jahr beim 15 Pro Max. Läuft noch zu gut. Für mich ist in diesem Jahr ganz klar das normale 17er der Gewinner.
    Das das Pro mit dem Alugehäuse würde ich mir nicht kaufen, auch wenn Alu für das neue Kühlkonzept die bessere Alternative ist.
    Nächstes Jahr sieht die Sache dann ggf. wieder anders aus.

  • Keines davon. Das Air mit Buckel sieht grauenhaft aus und die Pro’s mit Alugehäuse gehen garnicht. Entweder Edelstahl oder Titan. Bleibe beim 16PM

  • In unserer Familie werden es 3x iPhone 17 Air, 1x 17 non Pro, 1x 17 Pro. Damit werden 4-6 Jahre alte iPhone abgelöst welche dann an die Jugend gehen.

  • Bin immer noch happy mit meinem 12Pro. Wenn ich das neue Design sehe erst recht. Ich will KI-Funktionen, kein komisches Design.

    Bin sehr enttäuscht, dass Apple sich softwaretechnisch so komplett von Google abhängen lässt. Würde TC seinen Kopf aus Tr**ps A**** ziehen, könnte er vielleicht sehen, wie verkehrt es gerade läuft. Die Probleme sind total hausgemacht.

  • Mein Vertrag läuft noch bis Anfang 26
    Solange schau ich mir mal die Erfahrungen zum iPhone Air an, das würde mein 14 plus ablösen. Ansonsten eventuell 16 plus.

  • Das blöde wird sein, dass das Pro im Nächsten Jahr auch so aussehen wird. Apple wechselt das Design ja nicht jedes Jahr.

  • Ich glaube den Sprung vom 11 Pro auf das normale 17 kann ich wagen. Laut iPhone Vergleich in allen Belangen besser. Wobei mich das refurb 15 für aktuell 619€ auch anlacht.

  • Die Frage lässt sich, ohne die Hardware in Händen gehalten zu haben, nicht seriös beantworten.

  • Mnn, mann, Frau und Diverse…für 90% der Kommentare gibt es die Umfrage…
    Aber nein…fast jeder muss hier rummüllen und schriftlich zeigen, dass es mit dem Leseverständnis noch immer hapert.

  • Weißt jemand ob ich das iPhone auch an eine Packstation/Postfiliale liefern lassen kann?

  • Bin erst nächstes Jahr wieder dran. Würde aber das normale 17 Pro in Blau nehmen.

  • Genau wegen der Hässlichkeit der sogenannten „Kamerainsel“ habe ich mir vor kurzem gottlob noch das 16 Pro gekauft – das reicht dann für die nächsten 3 Jahre!

  • 2TB ohne Frage. Der einzige Grund, warum ich mir ein neues iPhone kaufe. 1TB sind zu wenig, wenn man seit dem 3g ein iPhone hat. Da kommt ganz schön was zusammen. Sehe ich das aber richtig, dass der Tele auch nur ein crop ist? Am Ende sind eben statt 48 nur noch 12 Megapixel über. Also auch keine echte Kompression wie bei einer „echten“ Kamera?

