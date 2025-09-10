iPhone-Umfrage 2025: Welches iPhone-17-Modell wählt ihr?

Am Freitag um 14:00 Uhr startet der Vorverkauf der neuen iPhone-Generation. Wir möchten wissen, wie eure Pläne aussehen: Werdet ihr direkt ein Gerät bestellen, zunächst abwarten oder in diesem Jahr ganz auf ein Upgrade verzichten? Zur Wahl stehen das iPhone 17, das besonders dünne iPhone Air sowie die Pro-Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Gebt eure Stimme hier ab.

Ungewöhnlich knallig: Das iPhone 17 Pro in Cosmic Orange

Modelle und Preise

Apple hat gestern vier Geräte-Varianten vorgestellt, die unterschiedliche Ansprüche bedienen. Das iPhone 17 bildet den Einstieg und ist mit 256 GB Speicher für 949 Euro erhältlich.

Das neue iPhone Air startet bei 1.199 Euro und reicht mit 1 TB Speicher bis 1.699 Euro. Für das iPhone 17 Pro beginnt der Preis bei 1.299 Euro, die größte Ausbaustufe liegt bei 1.799 Euro. Das iPhone 17 Pro Max startet bei 1.449 Euro und kann mit 2 TB Speicherplatz bis auf 2.449 Euro steigen.

Damit deckt Apple eine breite Preisspanne ab und bietet zahlreiche Kombinationen aus Speicher und Ausstattung. Welche Farbe und Speicherkonfiguration am Ende den Ausschlag geben, dürfte individuell unterschiedlich sein.

Mit wenigen Schritten könnt ihr an der Umfrage teilnehmen: Folgt dem Link, wählt euer bevorzugtes iPhone 17-Modell aus und bestätigt eure Auswahl:

Vorbestellung und Auslieferung

Die Vorbestellung beginnt am Freitag, dem 12. September, um 14 Uhr deutscher Zeit. Eine Woche später, am 19. September, sollen die Geräte ausgeliefert werden. Apple bringt damit alle Modelle gleichzeitig auf den Markt.

Jetzt interessiert uns eure Entscheidung: Plant ihr den Kauf eines der neuen Geräte, und wenn ja, welches Modell passt am besten zu euch? Oder setzt ihr in diesem Jahr aus? Nehmt an unserer Umfrage teil und zeigt, welche Variante ihr favorisiert.