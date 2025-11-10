Kein generelles Nutzungsverbot bis zum 16. Lebensjahr
Social Media: Suchtbeauftragter Streeck fordert Altersfreigaben
Hendrik Streeck, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, spricht sich für neue Schutzmechanismen in sozialen Netzwerken aus. Wie die Berliner Morgenpost in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, schlägt der CDU-Politiker Altersfreigaben nach dem Vorbild der Filmwirtschaft vor.
Demnach könnten bestimmte Funktionen oder Inhalte erst mit steigendem Alter freigeschaltet werden. Ein besonderer Fokus liege auf Empfehlungsalgorithmen, die auf eine möglichst lange Nutzung ausgelegt seien. Diese müssten altersgerecht eingeschränkt werden, um Kinder vor übermäßiger Bildschirmzeit zu schützen.
Hintergrund der Forderung ist eine Studie der DAK-Gesundheit. Diese zeigt, dass Jugendliche unter der Woche durchschnittlich zweieinhalb Stunden täglich in sozialen Netzwerken verbringen. An Wochenenden sind es sogar fast vier Stunden. Entscheidend sei dabei nicht nur die Dauer, so Streeck, sondern was durch die Nutzung in den Hintergrund rücke. Wenn persönliche Kontakte, Bewegung oder schulische Leistungen zurückträten, könne das problematisch werden.
Gegen generelle Nutzungsverbote
Streeck rät Familien laut Berliner Morgenpost zu klaren Absprachen über Nutzungszeiten und empfiehlt, auf Anzeichen übermäßiger Abhängigkeit zu achten. Wenn Kinder Schwierigkeiten hätten, ihr Smartphone zur Seite zu legen oder Pausen als Belastung empfänden, sollten Eltern frühzeitig eingreifen. Dabei seien regelmäßige Gespräche hilfreicher als Verbote. Handyfreie Zeiten und ausreichend Schlaf könnten ebenfalls zur Entlastung beitragen.
Ein generelles Nutzungsverbot für Jugendliche unter 16 Jahren, wie etwa in Australien, Norwegen und Frankreich geplant, lehnt Streeck ab. Digitale Medien gehörten zur Lebensrealität junger Menschen. Stattdessen fordert er mehr Medienkompetenz, damit Jugendliche lernen, Inhalte einzuordnen und eigene Bewertungen vorzunehmen.
Appelle an Eltern und Plattformbetreiber
Auch der Staat und die Plattformanbieter sieht Streeck in der Verantwortung. Neben Alterskennzeichnungen brauche es verbindliche Regeln für Design und Funktion sozialer Medien. Als Beispiel nennt er laut Berliner Morgenpost automatische Vorschläge kindgerechter Inhalte, die zu immer längerer Nutzung führen. Hier seien technische Schutzmaßnahmen erforderlich, um ein unkontrolliertes Weiterschauen zu verhindern.
Der Mann war schon unter Corona Wissenschaftsfeindlich und auch als Drogenbeauftragter geht er nur nach Parteiführung und ignoriert die Faktenlage. Man sollte diesem Mann keine Bühne mehr bieten.
Naja, dass zu viel Konsum vom Social Media, besonders für junge Jugendliche und Kinder, nicht gut sein kann, ist doch eher Konsens, oder?
Bei der Bewertung seiner Äußerungen bzgl Corona stimme ich dir jedoch zu.
Im Nachhinein waren seine Meinungen zum Umfang mit Corona sachlicher als viele andere
Habe damals auch über jeden Heute Show Gag zu Streeck gelacht. Heute gucke ich 1. keine Heute Show mehr und sehe 2. das die Pandemie mittlerweile sehr sachlich besprochen wird und viele Kritiker von damals (teilweise auch leider „aus Versehen“ ;D) Recht hatten.
Eigentlich würde ich Herrn Streeck gerne glauben. Aber er hat sich mit seinen völlig falschen Aussagen über Cannabis sowohl als Mediziner als auch als Professor gründlich disqualifiziert. Man muss sich sogar fragen, ob fehlende Sachkenntnis der Grund dafür war, dass er sich um ein Amt in der Politik bemüht hat. Einfach nur erschütternd.
Und dann hast du noch nicht mal seinen Quatsch genannt, den er während Corona erzählt hat, um sich aufzuspielen :D
+ 1
Und dann wird sich auch jeder brav daran halten. Viel Glück.
Und wer lehrt den Kindern mit welcher Medienkompetenz die Medienkompetenz? Zur Lebensrealität ist der Mist nur geworden, weil wir es zugelassen haben, leider. Jetzt wo die Schulen damit verseucht sind, muss man das also so lassen? Was für ein Irrsinn. Drogen gehören zur Lebensrealität süchtiger Menchen. Das kann man dann also auch nicht verbieten? Stattdessen fordere ich mehr Selbstdisziplin von den Drogensüchtigen. Ein generelles Verbot von Koks und Heroin ist ja Quatsch. Selten sowas blödes gelesen. FSK für Funktionen. Dass ich nicht lache. Ich kenne Eltern, die ihre achtjährige Tochter Wednesday Staffel 2 gucken lassen wo einige Episoden ab 16 sind. Am Ende muss ich meinem Kleinen auch wieder ein Handy mit WhatsApp geben, weil alle Kinder in der Klasse nur noch damit Hausaufgaben teile und Kinder ohne WhatsApp mobben. Verbot ist die einzig richtige Lösung.
Ein generelles Verbot von Koks und Heroin ist Quatsch.
Eigentlich sollte der Herr Streeck schon genug gesagt haben.
Herr Streek gilt bei vielen Wissenschaftlern als Schwurbler, der weniger faktenbasiert als ideologisch argumentiert. Mich wundert, dass er immer noch zitiert statt ignoriert wird. Solche Leute richten unter Umständen viel Schaden an bei Leuten, die für bare Münze nehmen, was so ein „Experte“ von sich gibt.
„Idiologisch argumentiert“ Gut formuliert.
Gibt es nicht genau dafür die Altersfreigaben von dem Appstore?
Würfelt Apple das aus, oder übernehmen sie alles, was die Anbieter da sagen, oder gibt es da schon ein vernünftiges Altersmanagement?
Apple stellt einen Fragenkatalog an Entwickler, aber angeben kannst du was du willst und überprüft wird auch nichts
Typisch Deutschland…
Und der weitere Weg in die Mittelmäßigkeit.
Meine Vorhersage…in 3-5 Jahren wird wieder eine neue Studie kommen:
Die FSK für Social Media hat nichts gebracht.
Jugendliche noch süchtiger geworden.
Immer mehr mobbing über Social Media.
Immer mehr Teenager die vergleichen wegen Social Media und sich schlechter fühlen.
Immer mehr sehr junge Social Media abhängige Eltern und deren die Kinder das übernehmen.
Es ist einfach erschreckend wie schlechte Entscheidungen in D seit Jahrzehnten gemacht werden.