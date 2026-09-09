iPhone 18 Pro: Apples neuer Chef teasert neue Kamera

Apple hält sich vor seinen Produktvorstellungen üblicherweise mit konkreten Hinweisen auf kommende Funktionen zurück. Wenige Stunden vor dem heutigen iPhone-Event macht der neue Apple-Chef John Ternus allerdings eine Ausnahme. In einem nur 14 Sekunden langen Video spielt Ternus offenbar auf die erwartete variable Kamera-Blende des iPhone 18 Pro an.

Auf der IFA gab es diverse Dummies zum faltbaren iPhone zu sehen.

Der kurze Clip zeigt zunächst einen breiten Lichtkegel auf schwarzem Hintergrund. Dessen Öffnung wird anschließend immer kleiner, bis nur noch ein schmaler Lichtstrahl auf eine gewölbte Glasfläche trifft, die an ein Kameraobjektiv erinnert. Auffällig ist zudem die leicht kantige beziehungsweise sechseckige Form der Lichtöffnung.

Offiziell bestätigt hat Ternus den Zusammenhang allerdings nicht. Der Teaser enthält weder Text noch Produktnamen und lässt damit bewusst Raum für Spekulationen. Angesichts der bereits seit Monaten kursierenden Berichte zur Kamera der neuen Pro-Modelle liegt die Interpretation jedoch nahe.

Variable Blende schon länger erwartet

Über Apples Pläne für eine variable Blende hatten wir bereits im Mai berichtet. Demnach soll zumindest die 48-Megapixel-Hauptkamera des iPhone 18 Pro beziehungsweise iPhone 18 Pro Max eine mechanisch verstellbare Öffnung erhalten.

Bislang arbeiten die Kameras des iPhone mit einer festen Blendenöffnung. Eine variable Lösung könnte dagegen steuern, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Gleichzeitig lässt sich damit die Schärfentiefe beeinflussen. Vor allem bei Porträts und Nahaufnahmen könnte Apple damit stärker auf echte optische Unschärfe setzen, statt entsprechende Effekte ausschließlich über Software zu erzeugen.

Allerdings sind die Sensoren und Objektive eines Smartphones deutlich kleiner als bei klassischen Kameras. Wie groß der praktische Unterschied tatsächlich ausfällt und ob Apple die Blende automatisch steuert oder auch manuelle Eingriffe erlaubt, ist bislang offen.

Eine Antwort dürfte es schon heute Abend geben. Apples „Staunen und strahlen“-Event beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Neben dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wird dort auch Apples erstes faltbares iPhone erwartet. Für John Ternus ist es die erste große iPhone-Präsentation seit seiner Übernahme des Chefpostens.