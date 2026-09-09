Geht es um die variable Blende?
iPhone 18 Pro: Apples neuer Chef teasert neue Kamera
Apple hält sich vor seinen Produktvorstellungen üblicherweise mit konkreten Hinweisen auf kommende Funktionen zurück. Wenige Stunden vor dem heutigen iPhone-Event macht der neue Apple-Chef John Ternus allerdings eine Ausnahme. In einem nur 14 Sekunden langen Video spielt Ternus offenbar auf die erwartete variable Kamera-Blende des iPhone 18 Pro an.
Auf der IFA gab es diverse Dummies zum faltbaren iPhone zu sehen.
Der kurze Clip zeigt zunächst einen breiten Lichtkegel auf schwarzem Hintergrund. Dessen Öffnung wird anschließend immer kleiner, bis nur noch ein schmaler Lichtstrahl auf eine gewölbte Glasfläche trifft, die an ein Kameraobjektiv erinnert. Auffällig ist zudem die leicht kantige beziehungsweise sechseckige Form der Lichtöffnung.
Offiziell bestätigt hat Ternus den Zusammenhang allerdings nicht. Der Teaser enthält weder Text noch Produktnamen und lässt damit bewusst Raum für Spekulationen. Angesichts der bereits seit Monaten kursierenden Berichte zur Kamera der neuen Pro-Modelle liegt die Interpretation jedoch nahe.
Variable Blende schon länger erwartet
Über Apples Pläne für eine variable Blende hatten wir bereits im Mai berichtet. Demnach soll zumindest die 48-Megapixel-Hauptkamera des iPhone 18 Pro beziehungsweise iPhone 18 Pro Max eine mechanisch verstellbare Öffnung erhalten.
— John Ternus (@johnternus) September 9, 2026
Bislang arbeiten die Kameras des iPhone mit einer festen Blendenöffnung. Eine variable Lösung könnte dagegen steuern, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Gleichzeitig lässt sich damit die Schärfentiefe beeinflussen. Vor allem bei Porträts und Nahaufnahmen könnte Apple damit stärker auf echte optische Unschärfe setzen, statt entsprechende Effekte ausschließlich über Software zu erzeugen.
Allerdings sind die Sensoren und Objektive eines Smartphones deutlich kleiner als bei klassischen Kameras. Wie groß der praktische Unterschied tatsächlich ausfällt und ob Apple die Blende automatisch steuert oder auch manuelle Eingriffe erlaubt, ist bislang offen.
Eine Antwort dürfte es schon heute Abend geben. Apples „Staunen und strahlen“-Event beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Neben dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wird dort auch Apples erstes faltbares iPhone erwartet. Für John Ternus ist es die erste große iPhone-Präsentation seit seiner Übernahme des Chefpostens.
Ach du heilige variable Blende.
Nur schade das die Präsentation nicht mehr live auf der Bühne stattfindet. wie unter Steve Jobs.
Aber seit Corona werden wir nur mit vor produzierten Videos gelangweilt.
+1
Viel besser so, da es nun Untertitel gibt.
Warum gelangweilt? Sind die Neuigkeiten dann weniger wert?
Gab es das bei Samsung nicht auch schonmal? Weswegen haben die das denn wieder verworfen?
Geht ja auch mit Software recht gut – wer ne echte Blende einstellen will, sollte besser ne „richtige“ Kamera hernehmen.