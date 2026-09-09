Bis zu drei Live-Aktivitäten
Mehr Platz im Display: Apple schrumpft die Dynamic Island
Wenige Stunden vor der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle liegen weitere Details zum iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vor. Apple soll die Dynamic Island bei beiden Geräten deutlich verkleinern. Gleichzeitig bekommt die Anzeige offenbar eine funktionale Erweiterung und kann künftig mit einer zusätzlichen Live-Aktivität umgehen.
Die Informationen stammen von Bloomberg-Journalist Mark Gurman. Demnach soll die neue, schmalere Dynamic Island den Wechsel zwischen drei laufenden Aktivitäten erlauben. Bei den bisherigen iPhone-Modellen können maximal zwei Live-Aktivitäten über die Dynamic Island eingebunden werden.
Dass Apple den Displayausschnitt verkleinert, kommt nicht völlig überraschend. Bereits im Januar hatten wir über entsprechende Hinweise berichtet. Damals war von einer Reduzierung der Breite von rund 20,7 auf etwa 13,5 Millimeter die Rede. Die Dynamic Island würde damit etwa ein Drittel schmaler ausfallen.
Drei Live-Aktivitäten statt zwei
Mit der zusätzlichen Live-Aktivität könnte Apple den gewonnenen Platz unmittelbar für die Bedienung nutzen. Über die Dynamic Island lassen sich beispielsweise laufende Navigationen, Timer, Musik oder Sportergebnisse anzeigen. Wie Apple den Wechsel zwischen drei parallelen Aufgaben konkret umsetzt, dürfte sich erst bei der offiziellen Präsentation zeigen.
Von der zeitweise diskutierten vollständigen Verlagerung von Face ID unter das Display ist im aktuellen Bloomberg-Bericht dagegen nicht mehr die Rede. Statt einer grundsätzlich neuen Front soll Apple zunächst beim bekannten Aufbau bleiben und diesen kompakter gestalten.
Great reporting from @markgurman. The new Dynamic Island with 3 items is already supported in iOS 27. Here’s what it looks like.
The code requires a sensor region less than 100 layout points wide, or below 16.57 mm for this new mode. iPhone 17 Pro was 20.76 mm. https://t.co/jZshu4rFXx pic.twitter.com/mL46rcEirh
— pdfu (@itspdfu) September 9, 2026
Äußerlich bleibt vieles beim Alten
Auch das restliche Design der Pro-Modelle soll sich nur wenig vom iPhone 17 Pro unterscheiden, sodass sogar Hüllen der aktuellen Modellen passen sollen. Als neue Farboption nennt Bloomberg ein Burgunderrot, das die bisherige Variante Cosmic Orange ersetzen könnte. Zuvor waren zudem Silber und ein helles Blau im Gespräch.
Größere Änderungen werden im Inneren erwartet. Dazu zählen der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigte A20-Pro-Chip, eine längere Akkulaufzeit und eine überarbeitete Vapor-Chamber-Kühlung. Beim Kamerasystem soll Apple zudem mit einer mechanisch verstellbaren Blende arbeiten, wobei diese Funktion möglicherweise dem iPhone 18 Pro Max vorbehalten bleibt.
Gewissheit gibt es schon in wenigen Stunden. Apples „Staunen und strahlen“-Event beginnt heute um 19 Uhr deutscher Zeit. Neben den beiden Pro-Modellen wird dort erstmals auch Apples faltbares iPhone erwartet.
Hoffentlich geht jetzt die Zeit schnell rum und die Keynote fängt endlich an.
Diese (meist ewig selben) Spekulationen gehen einem ja schon langsam auf den Keks.
Aber macht es auch spannend, auch wenn ich nichts kaufen werde. Man will trotzdem sehen was Apple so vorbereitet hat!
Ja man bräuchte hier in App eine Option, die Spoiler auf neue Apple Geräte ausschließen kann. Oder ein Freitextfeld um die Tags auszuschließen, die man nicht sehen möchte @ifun
Du musst sie ja nicht lesen. Machst Du es, interessiert es ja scheinbar ;-)
Wow was für Updates … Apple spart sich wohl eine Menge für den 20. iPhone Geburtstag auf
…und das schon seit Jahren ;)
Geschwindigkeit & Stabilität wurden eingefordert und das kommt auch !
Obwohl nicht mit viel Neuem für die 18er Pro Geräte zu rechnen ist, erspare ich mir dennoch ein paar Tage vor dem Event Artikel über die erwarteten und je näher man der Vorstellung kommt, präziseren Angaben nicht mehr zu lesen.
Einfach nur, um ein Funken mehr Überraschung beim Event verspüren zu können.
Deshalb ist es echt schade schon von der Vorschau so gespoilert zu werden.
Das könnt ihr besser.
Dann lies doch 3 Tage vor den Events nicht auf Seiten die über genau sowas berichten?!
Ja nee ist klar. Ich soll ifun komplett meiden wegen 2-3 News?
Nee einfach die Artikel so kurz vorher dezenter verpacken.
Nichts gegen Gerüchte und Mutmaßungen aber Stunden vor dem Event muss das nicht so sein.
Und warum muss es jetzt noch unbedingt 4 Stunden vor der Präsentation gespoilert werden ?
Lies es nicht?
weil das Team vom iPhone-Ticker von Nachrichten und Klicks lebt.
Ganz einfach …..
Das war’s dann auch mit den spannenden Informationen wahrscheinlich. :) Der Rest: amazing new colors, all new Camera, more resistent, + 30 battery life, up to 20% faster..
„Staunen und strahlen“ werden sie wohl nur an den Kassen und Zahlungseingängen bei Apple … :)))
Gähn.
… und bitte ein neuer Apple TV ^^
Jaaaaa BITTE!!!1!11! Nicht das ich unbedingt einen NEUEN bräuchte, aber da wir im Schlafzimmer mehr als zufrieden sind, würde ich mir gerne einen fürs Wohnzimmer kaufen wollen. Und warum soll ich dann Technik von 2022 kaufen!? Also hätte ich gerne was frisches. Auch wenn ich die neue Technik nicht brauchen denke ich… mit dem Apple TV von 2019 bin ich auch mega zufrieden ;)
Das wäre so geil, aber wahrscheinlich erst in Oktober.
hat schon jemand nach nem neuen Apple TV gerufen???
Wenn ich später noch 2.500 irgendwo auf dem Heimweg finde wird bestellt
Finde bitte für mich auch!
Nächstes Jahr ist sie dann ganz verschwunden. Amazing
Warum war sie gleich noch da? Aus dem gleichen Grund wie der Kamera Knopf zu meiner rechten?
Danke fürs Spoilern. ;)
Warum sollte man ein 18Pro kaufen ?
Einfach, weil dein aktuelles Handy kaputt, verloren, gestohlen oder einfach uralt ist. Oder du brauchst ein Zweitgerät, ein Geschenk, iPhones für die Mitarbeiter, willst sie im Regal stapeln oder weiterverkaufen.
Aber Spaß beiseite: Es gibt tatsächlich auch noch vernünftige Leute, die nicht jedes Jahr das neuste Modell brauchen. Wer zb aktuell noch ein iPhone X nutzt, bekommt hier nach all den Jahren sicherlich ein gutes Upgrade… hoffe ich konnte deine Frage beantworten.
Mein iPhone wird ständig heiss und dunkelt sich ab. Der Akku ist einfach absolute Katastrophe. Mein Handy hängt eigentlich dauerhaft an der Steckdose. Habe schon alles probiert. Ich muss mir wohl ein neues Telefon kaufen. Hab eigentlich keine Lust zu.
Kauf doch einfach einen neuen Akku. Hilft bei deinem Problem und ist deutlich günstiger als ein neues Handy.
Dann lass einen neuen Akku einbauen.