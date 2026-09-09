Mehr Platz im Display: Apple schrumpft die Dynamic Island

Wenige Stunden vor der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle liegen weitere Details zum iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vor. Apple soll die Dynamic Island bei beiden Geräten deutlich verkleinern. Gleichzeitig bekommt die Anzeige offenbar eine funktionale Erweiterung und kann künftig mit einer zusätzlichen Live-Aktivität umgehen.

Die Informationen stammen von Bloomberg-Journalist Mark Gurman. Demnach soll die neue, schmalere Dynamic Island den Wechsel zwischen drei laufenden Aktivitäten erlauben. Bei den bisherigen iPhone-Modellen können maximal zwei Live-Aktivitäten über die Dynamic Island eingebunden werden.

Dass Apple den Displayausschnitt verkleinert, kommt nicht völlig überraschend. Bereits im Januar hatten wir über entsprechende Hinweise berichtet. Damals war von einer Reduzierung der Breite von rund 20,7 auf etwa 13,5 Millimeter die Rede. Die Dynamic Island würde damit etwa ein Drittel schmaler ausfallen.

Drei Live-Aktivitäten statt zwei

Mit der zusätzlichen Live-Aktivität könnte Apple den gewonnenen Platz unmittelbar für die Bedienung nutzen. Über die Dynamic Island lassen sich beispielsweise laufende Navigationen, Timer, Musik oder Sportergebnisse anzeigen. Wie Apple den Wechsel zwischen drei parallelen Aufgaben konkret umsetzt, dürfte sich erst bei der offiziellen Präsentation zeigen.

Von der zeitweise diskutierten vollständigen Verlagerung von Face ID unter das Display ist im aktuellen Bloomberg-Bericht dagegen nicht mehr die Rede. Statt einer grundsätzlich neuen Front soll Apple zunächst beim bekannten Aufbau bleiben und diesen kompakter gestalten.

Great reporting from @markgurman. The new Dynamic Island with 3 items is already supported in iOS 27. Here’s what it looks like. The code requires a sensor region less than 100 layout points wide, or below 16.57 mm for this new mode. iPhone 17 Pro was 20.76 mm. https://t.co/jZshu4rFXx pic.twitter.com/mL46rcEirh — pdfu (@itspdfu) September 9, 2026

Äußerlich bleibt vieles beim Alten

Auch das restliche Design der Pro-Modelle soll sich nur wenig vom iPhone 17 Pro unterscheiden, sodass sogar Hüllen der aktuellen Modellen passen sollen. Als neue Farboption nennt Bloomberg ein Burgunderrot, das die bisherige Variante Cosmic Orange ersetzen könnte. Zuvor waren zudem Silber und ein helles Blau im Gespräch.

Größere Änderungen werden im Inneren erwartet. Dazu zählen der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigte A20-Pro-Chip, eine längere Akkulaufzeit und eine überarbeitete Vapor-Chamber-Kühlung. Beim Kamerasystem soll Apple zudem mit einer mechanisch verstellbaren Blende arbeiten, wobei diese Funktion möglicherweise dem iPhone 18 Pro Max vorbehalten bleibt.

Gewissheit gibt es schon in wenigen Stunden. Apples „Staunen und strahlen“-Event beginnt heute um 19 Uhr deutscher Zeit. Neben den beiden Pro-Modellen wird dort erstmals auch Apples faltbares iPhone erwartet.