Curv, Kurviger und Cardo Ride: Routenplanung und CarPlay ausgebaut

Für Motorradfahrer stehen im App Store mehrere Navigationslösungen bereit, die gezielt kurvenreiche Strecken abseits großer Verkehrsachsen berechnen. Neben den hierzulande beliebten Angeboten Calimoto und Scenic sind auch Kurviger, Cardo Ride und die neue Anwendung Curv sehenswert.

Die drei Apps setzen unterschiedliche Schwerpunkte bei Streckenplanung, Navigation und Fahrzeuganbindung und würden kürzlich alle aktualisiert.

Kurviger zeigt Straßensperrungen

Kurviger kann seit Version 3.6.4 aktuelle Straßensperrungen auf geplanten Routen anzeigen und bei der Berechnung umgehen. Die Verkehrsdaten stammen von TomTom. Ist die entsprechende Option in der Routenplanung aktiviert, berücksichtigt auch die laufende Navigation bekannte Sperrungen und sucht eine alternative Strecke.

Zuvor hatte Kurviger bereits CarPlay und einen erweiterten GPX-Import ergänzt. Inzwischen lassen sich über CarPlay auch Tankstellen entlang der Route suchen sowie eine helle, dunkle oder automatische Kartendarstellung festlegen. Neu sind außerdem ein optionaler Kompass, der Import von KML-Dateien als Kartenebene und die Möglichkeit, Orte aus Google Maps direkt an Kurviger zu übergeben. Kurviger richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer Die gerne ausgiebig am Rechner planen, um das Ergebnis dann auf iPhone oder CarPlay-Display zu genießen.

Cardo Ride jetzt mit CarPlay

Auch Cardo Ride unterstützt nun Apple CarPlay. Die Funktion gehört zum kostenpflichtigen Pro-Abo und zeigt Navigation sowie Fahrinformationen auf kompatiblen Motorradbildschirmen an. Solche Displays lassen sich einfach nachrüsten oder finden sich bei ausgewählten Modellen von Honda, Harley-Davidson und Can-Am bereits ab Werk integriert.

Die früher unter dem Namen RISER angebotene App wurde erst im Frühjahr in Cardo Ride umbenannt. Gleichzeitig sank der Preis des Jahresabos auf 29,99 Euro. Zum Pro-Paket gehören neben CarPlay unter anderem Fahrtaufzeichnungen, Statistiken, Live-Tracking und interaktive Routenkarten. Leider besteht über Cardo Ride kein Zugriff auf die Kommunikationsfunktionen, die die Cardo-Connect-App anbietet.

Curv erhält neue Planungshilfen

Mit Curv tritt zudem eine jüngere Motorrad-App auf, die Rundtouren und Fahrten zu einem Ziel erzeugt. Nutzer können nun Wegpunkte direkt auf der Karte setzen und damit den Verlauf genauer bestimmen. Alternativ lässt sich die gewünschte Fahrzeit mit bis zu drei Stunden vorgeben. Die App erstellt daraus eine zeitlich passende Rundstrecke.

Nach einer umfassenden Überarbeitung der Karten- und Navigationsansicht unterstützt Curv inzwischen auch den Import von GPX-Routen. Weitere Aktualisierungen betreffen die Neuberechnung bei Abweichungen, die Platzierung von Startpunkten und Zwischenzielen sowie den Ausschluss von Fähren. Curv ist angenehm gestaltet, lässt die CarPlay-Integration derzeit aber noch vermissen.