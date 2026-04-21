RISER wird zu Cardo Ride: Neuer Name, günstigerer Preis

Die Motorrad-App RISER, die zuletzt unter anderem mit erweiterten Funktionen zur Routenplanung und Fahrzeugverwaltung auf sich aufmerksam gemacht hat, hat einen neuen Namen. Künftig wird die Anwendung unter der Bezeichnung „Cardo Ride“ weitergeführt. Der Schritt erfolgt im Zuge einer engeren Verzahnung mit dem Portfolio des Kommunikationsspezialisten Cardo.

Für bestehende Nutzer soll sich dabei zunächst wenig ändern. Konten, gespeicherte Fahrten und persönliche Einstellungen bleiben erhalten. Auch technisch handelt es sich um die bisherige App, die per Update mit einem neuen Namen, einem neuen Icon und neuen Inhalten ausgestattet wurde. Eine Neuinstallation ist nicht erforderlich.

Die Integration in das Cardo-Umfeld ist naheliegend. Cardo ist vor allem für Motorrad-Kommunikationssysteme wie das bereits auf ifun.de vorgestellte Packtalk Edge bekannt. Diese ermöglichen die Kommunikation zwischen Fahrern sowie die Steuerung von Audiofunktionen und Sprachassistenten während der Fahrt. Mit der Umbenennung rückt die bisher eigenständige Touren-App näher an diese Hardwarelösungen heran.

Bekannte Funktionen bleiben erhalten

Der Funktionsumfang der Anwendung bleibt weitgehend unverändert. Nutzer können weiterhin Touren planen, aufzeichnen und auswerten. Funktionen wie die Turn-by-Turn-Navigation oder die gezielte Suche nach kurvenreichen Strecken bleiben Bestandteil der App. Auch soziale Elemente spielen weiterhin eine Rolle. Fahrten lassen sich teilen, Gruppen organisieren und gemeinsame Ausfahrten planen.

Bereits in der bisherigen Version bot RISER erweiterte Funktionen für Gruppenfahrten. Dazu zählt etwa die Anzeige von Mitfahrern in Echtzeit, um den Überblick während gemeinsamer Touren zu behalten. Diese Funktionen werden auch unter dem neuen Namen fortgeführt. Ergänzend stehen weiterhin Offline-Karten zur Verfügung, sodass sich Routen auch ohne aktive Internetverbindung nutzen lassen.

Preis für Jahresabo halbiert sich

Die kostenpflichtige Pro-Version bleibt ebenfalls bestehen, wir aber deutlich günstiger. Statt für 59,99 Euro bietet Cardo das Pro-Paket zukünftig für 29,99 Euro pro Jahr an. Das Pro-Abo umfasst zusätzliche Funktionen wie Live-Tracking, GPX-Export oder die Darstellung von Fahrten auf einer interaktiven 3D-Karte. Das monatlich kündbare Abo wird für 5 statt bislang 8 Euro angeboten.

Mit der Umbenennung setzt Cardo auf eine stärkere Verknüpfung von App und Kommunikationshardware. Perspektivisch dürfte dies vor allem die Integration von Funktionen rund um Intercom-Systeme und gemeinsame Fahrten betreffen.