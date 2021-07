Cryptomator 2.0: Mit Vollintegration der Dateien-App

Im App Store ist die Open-Source-Anwendung Cryptomator aktuell in Version 1.5.1 vom November 2020 für iPhone und iPad verfügbar. Die Entwickler der Applikation, mit deren Hilfe sich lokal verschlüsselte Datei-Container erstellen und bei beliebigen Cloud-Speicher-Diensten ablegen lassen, arbeiten jedoch mit Hochdruck an der runderneuerten Version 2.0.

Erste Beta auf TestFlight verfügbar

Und auf eben jene Version 2.0 beziehungsweise eine erste Testversion des großen Updates lässt sich jetzt über Apples TestFlight-Anwendung zugreifen. Ist diese installiert müsst ihr nur noch diesem Link folgen:

Größte Neuerung von Ausgabe 2.0 ist die Integration der von Apple bereitgestellten Dateien-App und die Beförderung von Cryptomator zum sogenannten Dateien-Provider, der sich als Speicherziel in der Dateien-App auswählen lässt.

Direkt verschlüsselt speichern

Wie die Entwickler anführen, wird damit einer der größten Nutzerwünsche der vergangenen Jahre adressiert. So sei es fortan etwa möglich Dateien, die man beispielsweise in Word bearbeiten würde, innerhalb der Textverarbeitung direkt in einen Cryptomator-Tresor verschlüsselt zu speichern.

Auf Apples Tablet ermöglicht die Aktualisierung die Nutzung von Drag-and-Drop. Generell, so die Macher in dem jetzt veröffentlichten Blog-Eintrag zum Update, würde die neue Ausgabe alle Features der Dateien-App unterstützen.

„Cryptomator macht Cloud-Speicher vertrauenswürdig. Die App verschlüsselt Dateien auf Ihrem Smartphone, bevor diese in die Cloud gelangen. Selbst im Falle eines unberechtigten Zugriffs auf Ihre Cloud (z.B. Hacker-Angriffe), sind Ihre Dateien durch die Verschlüsselung trotzdem sicher geschützt.“

Open-Source aber kostenpflichtig

Cryptomator wird transparent und quelloffen entwickelt, kostet aber Geld. Im App Store wird die aktuelle Version für 10 Euro angeboten. Die neue Ausgabe wurde komplett neu in Swift geschrieben und befindet sich seit einem Jahr in der Entwicklung. Auch ihr Quelltext soll in Kürze zur Sichtung und Ergänzung durch die Community freigegeben werden. Ein konkreten Launch-Termin zur Ausgabe von Version 2.0 existiert aktuell noch nicht.