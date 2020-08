Vertical Cinema: Neuer „Shot on iPhone“-Kurzfilm samt Making-of

Die Kamerafunktionen stehen weiterhin im Fokus von Apples iPhone-Werbung. So hat das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag ein weiteres Video aus der Reihe „Shot on iPhone“ veröffentlicht.

Statt den üblichen 90-Sekunden Clips liefert Apple diesmal einen Kurzfilm mit einer Laufzeit von rund 10 Minuten ab, der seine Zuschauer mit auf einen Reise durch die Geschichte des Kinos nimmt – optimiert für hochkant gehaltene Bildschirme.

Regie führte der amerikanisch-französische Drehbuchautor Damien Chazelle, der sich unter anderem mit Whiplash und La La Land einen Namen machte.

Ergänzend darf bei Gefallen ein zusätzlicher Blick auf das 5 Minuten lange Making-of geworfen werden. Und hier könnt ihr vielleicht sogar noch etwas lernen:

Ein Crash-Kurs über die Umwandlung von vertikalem Video in vertikales Kino von Damien Chazelle, gedreht mit iPhone 11 Pro. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, während wir erkunden, wie Sie ihr eigenes filmisches „Look-and-Feel“ kreieren können, lernen Sie ein paar Tricks für das Weitwinkelobjektiv und erfahren Sie, wie Sie Aufnahmen für die vertikale Leinwand komponieren können […]

Vertical Cinema

Making-of Vertical Cinema