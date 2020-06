Rezept-Manager Paprika springt auf die Apple Watch

Der Rezept-Manager Paprika ist schon seit Jahren eine eindeutige Kaufempfehlung. In den Apps für iPhone, iPad und Mac lassen sich Rezeptsammlungen anlegen, die entweder von Hand eingetippt werden oder direkt von den im Netz besuchten Rezeptseiten extrahiert werden können.

Paprika bringt dafür sowohl eine automatische Rezept-Erkennung mit, als auch Werkzeuge, um markierte Textpassagen und Bilder in Zutaten-Liste, Zubereitungsanweisungen und Beispiel-Foto zu übernehmen.

Die App kennt keine Abos und keine In-App-Käufe sondern setzt schon ewig auf einen Festpreis, der nur einmal pro Jahr leicht nach unten korrigiert wird.

Aktuell freut sich Paprika über ein Update, das nun auch die Apple Watch berücksichtigt. Die App ist fortan in der Lage ihre Einkaufslisten auf der Apple Watch darzustellen und gestattet hier das Abhaken von bereits in den Einkaufswagen gelegten Zutaten.

Der Workflow läuft damit wie folgt ab: Rezept mit entsprechenden Zutaten anlegen. Zutaten in der App auf eine Einkaufsliste verschieben (dies geht per Knopfdruck und bietet euch die Möglichkeit, noch mal gesondert ab- bzw. anzuwählen, welche Zutaten auf die Liste sollen). Einkaufen und am Handgelenk abhaken, was bereits besorgt wurde.

Die App bietet sich damit als zusätzlicher Hinweisgeber für den nächsten Einkauf an. So könnt ihr in der Eigentlichen Einkaufsliste Zutaten für „Asado de Bodas“ notieren und diese dann schnell am Handgelenk abhaken.

Paprika 3 wurde im November 2017 erstveröffentlicht und allein im laufenden Jahr bereits sieben Mal aktualisiert. Die App gestattet das einfache Weitergeben und Drucken von Rezepten, die Verwaltung von Vorratskammer und Einkaufsliste und bietet Bewertungen, Kategorien und einen integrierten Einheiten-Umrechner an. Wir haben den Rezept-Manager zuletzt zum Start von Version 3 im Video vorgestellt.

Paprika Rezept-Manager für iPhone und iPad

Paprika Rezept-Manager für macOS