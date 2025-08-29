„HeadphonesOn“: ÖPNV in London kämpft gegen Smartphone-Lärm

Der britische Nahverkehrsdienstleister Transport for London (TfL) hat eine neue Informationskampagne gestartet, die Fahrgäste in Bussen und Bahnen der Hauptstadt dazu aufruft, beim Musikhören und Telefonieren Kopfhörer zu nutzen. Hintergrund ist eine aktuelle Umfrage: 70 Prozent der Fahrgäste gaben demnach an, sich durch laute Musik oder Gespräche über Lautsprecher gestört zu fühlen.

Ziel der Aktion ist es, das Miteinander im öffentlichen Nahverkehr zu verbessern.

Poster, Social Media und JBL-Kooperation

Die Kampagne ist Teil der bereits seit 2017 laufenden Reihe „#TravelKind“, die Rücksichtnahme in den Mittelpunkt stellt. Erste Plakate sind auf der stark frequentierten Elizabeth Line zu sehen, die täglich rund 800.000 Fahrten verzeichnet. Im Laufe des Herbstes sollen sie auch auf Bussen, der London Underground, der London Overground, der Docklands Light Railway und den Tramlinien erscheinen.

Zusätzlich kooperiert TfL mit dem Audiohersteller JBL. Über eine Instagram-Aktion können Fahrgäste Kopfhörer gewinnen, wenn sie der TfL- und JBL-Seite folgen, einen Beitrag liken und eine weitere Person markieren. Neben dem Hinweis auf den Kopfhörereinsatz gehört auch der Appell dazu, während der Fahrt gelegentlich vom Bildschirm aufzublicken, um Mitreisenden mit größerem Bedarf einen Sitzplatz anzubieten.

Bessere Netzabdeckung als Auslöser

Ein Auslöser für die Kampagne ist die verbesserte Netzabdeckung im Londoner Nahverkehr. Dank des Ausbaus von 4G und 5G ist es heute vielerorts möglich, Inhalte zu streamen oder Telefonate zu führen. Bereits die Elizabeth Line verfügt vollständig über Mobilfunkempfang, weitere Tunnel und Stationen im Zentrum Londons werden derzeit nachgerüstet.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit allen großen britischen Mobilfunkanbietern umgesetzt. Ziel ist ein durchgängiger Empfang in allen wichtigen Linien und Stationen, um den Zugang zum mobilen Netz flächendeckend sicherzustellen.