Corona-Warn-App: Roaming-Kompatibilität geplant

Neben der Deutschen Telekom und weiteren Partnern ist vor allem SAP am Bau der deutschen Corona-Warn-App beteiligt. Im Unternehmen zeichnen Eyk Kny und Thomas Klingbeil für die Entwicklung und die Architektur der App mitverantwortlich.

Die Schweizer Corona-Warn-App „SwissCovid“

In einem Kurzinterview, das im SAP News Center veröffentlicht wurde, haben die beiden nun über ihren Projektalltag gesprochen. Interessanter Punk: Die deutsche Corona-Warn-App soll langfristig auch für den Auslandseinsatz angepasst werden, um so auch bei Reisen in andere Länder weiterhin zu funktionieren.

Nach Angaben von Thomas Klingbeil, Senior Developer bei der SAP, steht man dafür bereits im Austausch mit den Nachbarn in der Schweiz und in Frankreich.