Apple Watch: Neue Lederarmbänder im Anmarsch

Das derzeit noch in vier Herbstfarben verfügbare Lederarmband mit Schlaufe für die Apple Watch scheint kurz vor einer größeren Umgestaltung zu stehen. Dies zeigen erste Videos und Bilder der neu gestalteten Armbänder, die seit der Wochenmitte ihren Weg ins Netz finden.

So scheinen die aktuell für 99 Euro angebotenen Lederarmbänder in ihrer neuen Fassung auf ein leicht verändertes Oberflächendesign zu setzen – die Erhebungen im Band gehen nicht mehr direkt bis an die Ränder – integrieren aber weiterhin versteckte Magneten zum Einfachen Schließen.

Aktuell arbeitet Apple in der Produktbeschreibung der Lederarmbänder noch deren die Provenienz heraus, ob auch die neuen Modelle im italienischen Arzignano gefertigt werden, muss abgewartet werden.