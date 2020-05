coronawarn.app: Deutsche Lösung mit offizieller Webseite

Während die Franzosen mit ihrer Eigenentwicklung gut vorankommen und unsere Nachbarn in der Schweiz ihre SwissCovid-App jetzt über Apples TestFlight-Umgebung ausprobieren, stellt sich das deutsche Projekt inzwischen auf der neuen Webseite coronawarn.app vor.

SwissCovid: In der Schweiz ist der Betatest angelaufen

Das Online-Portal bereitet zu großen Teilen die bereits zur ersten Konzept-Vorlage am 13. Mai veröffentlichten Informationen auf, bietet aber auch eine neue Übersicht häufig gestellter Fragen an und kündigt den baldigen Start eines Open Source-Blogs an.

Blog und Datenschutz-Dokument in Kürze verfügbar

Die neue Online-Präsenz ist tief in das Quelltext-Angebot des offiziellen GitHub-Accounts verwoben und unterstreicht den Open-Source-Ansatz der Tracing-Lösung mehrfach.

Zudem soll in Kürze auch ein Datenschutzdokument veröffentlicht werden, das über nähere Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogene Daten informiert. Diese werden nach Angaben des Portals nur verarbeitet, wenn diese zur Beurteilung des persönlichen Infektionsrisikos oder zur schnelleren Übermittlung des SARS-CoV-2-Testergebnisse erforderlich sind.

coronawarn.app: Bald mit eigenem Blog

Auf der Startseite von coronawarn.app heißt es unter anderem: