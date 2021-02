Corona-Warn-App: Risikoberechnung wird umgestellt

Die Risikoberechnung der offiziellen Corona-Warn-App wird umgestellt. Darüber haben die für die Anwendung der Bundesregierung verantwortlichen Software-Entwickler bei SAP in dem begleitenden „Update-Podcast“ zur Applikation hingewiesen, der auf dem Video-Portal YouTube inzwischen mit 11 Episoden bereitsteht.

In der jüngsten Ausgabe der Sendung, die Telekom und SAP unter der Überschrift „Der digitale Virus-Wachhund“ veröffentlicht haben, unterhalten sich die Pressesprecher von SAP und Telekom, Hilmar Schepp und Nicole Schmidt, mit dem SAP-Softwarespezialisten Thomas Klingbeil und Dr. Justus Benzler, der als Epidemiologe am Robert-Koch-Institut tätig ist.

Die Gesprächsrunde thematisiert, was auch im offiziellen Blog zur Corona-Warn-App nachgelesen werden kann.

Kurzkontakte schon ab 5 Minuten

Um besser auf die neuen, aggressiveren Virusmutationen zu reagieren, werden Kurzkontakte zwischen zwei Personen nun schon dann in der Risikoberechnung der App berücksichtigt, wenn diese länger als 5 Minuten gedauert haben. Bislang wurden erst Kontakte ab einer Mindestlänge von 10 Minuten berücksichtigt.

Dies wird dazu führen, dass die Anzahl der Begegnungen mit niedrigem Risiko, diese werden in der App in der grünen Kachel angezeigt, in Abhängigkeit vom eigenen Verhalten leicht ansteigen dürften.

Die App-Entwickler versprechen sich von der Umstellung, dass relevante Begegnungen mit COVID-19 infizierten Personen so genauer erkannt werden können und verweisen auf die Nutzung der im Dezember von Google und Apple ausgegebenen Version 2.0 des so genannten „Exposure Notification Frameworks“ (ENF V2) – ifun.de berichtete.

Klare Zeitfenster statt Durchschnittswerte

Im Gegensatz zu Version 1 berechnet das neue Framework keine Durchschnittswerte mehr, die alle Tages-Begegnungen mit anderen Geräten mitteln, sondern setzt auf klare, halbstündige Zeitfenster: