Kurzfristig kostenlos: Safari-Erweiterung übersetzt mit Google Translate

Die Mini-Applikation „Website-Übersetzer“ haben wir erstmals im Herbst 2018 vorgestellt. Seitdem ist der 10 Megabyte kleine Download auch nicht mehr aktualisiert worden. Doch dies stört wenig.

Website-Übersetzer ist nämlich keine vollwertige iPhone- beziehungsweise iPad-Applikation, sondern lediglich eine Erweiterung für das Teilen-Menü des Safari-Browsers. Einmal heruntergeladen und geöffnet könnt ihr die Anwendung also in einem Ordner auf der letzten Homescreen-Seite eures iPhones oder in der so genannten App-Mediathek verstecken.

Im Einsatz aufgerufen wird der Website-Übersetzer dann direkt aus Apples Safari-Browser heraus und nutzt Googles Übersetzungsdienst Google-Translate, um die aufgerufene Seite von über 100 Sprachen in eure ZIelsprache zu übersetzen.

Teilen-Erweiterung für Safari

Habt ihr die Aktion „Website Übersetzen“ im Teilen-Menü aktiviert, könnt ihr diese fortan auf beliebigen Webseiten aufrufen. Nach wenigen Sekunden wird dann die Google-Translate-Ausgabe der aufgerufenen Seite in einem extra Fenster angezeigt.

Der „Website Translator“ hüpft immer wieder zwischen Verkaufspreisen von 0 Euro und 6 Euro hin und her; aktuell kann die App kostenlos geladen werden. Im besten Fall springt euch die Erweiterung dann während der nächsten Urlaubsplanung hilfreich zur Seite. Unser Fährticket im letzten Griechenland-Urlaub hätten wir ohne Google Translate ganz sicher nicht buchen können.

Safari Nativ mit „Übersetzen auf Deutsch“

Wenn es lediglich darum geht ausgewählt Seiten auf Deutsch zu übersetzen, dann kann euch Safari seit Endes des letzten Jahres ebenfalls zur Hand gehen. Zumindest wenn die Ursprungsseite in Englisch, Spanisch, vereinfachtem Chinesisch, Französisch, Russisch oder brasilianischem Portugiesisch vorliegt – ifun.de berichtete.