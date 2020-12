Corona-Warn-App mit neuer Risiko-Ermittlung

Die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung steht seit wenigen Stunden in der neuen Ausgabe 1.9 zum Download bereits und integriert nun erstmals die neue Version des von Apple und Google bereitgestellten „Exposure Notification Frameworks“ (GAEN), die ihrerseits auf eine andere Art der Risiko-Ermittlung setzt.

Damit birgt das Update ein nicht geringes Irritationspotenzial. Aufgrund der geänderten Berechnung können Anwender, die vor der Aktualisierung noch mehrere Risiko-Begegnungen angezeigt bekommen haben, nach dem Update mit einem leeren Info-Bildschirm konfrontiert werden, der keine einzige Risiko-Begegnung mehr anzeigt bzw. einem knallroten, der ein Erhöhtes Risiko signalisiert.

Die #CoronaWarnApp ist heute in Version 1.9.x erschienen. Damit setzt sie endlich die verbesserte Risikoberechnung um, die Apple/Google im Juli (!) eingeführt haben. Schaut euch Risikoanzahl vor u. nach dem Update an. Die wird sich teils drastisch ändern, was Fragen aufwirft.

