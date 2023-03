Corona Warn App: Ende Mai wird die App verschwinden

Anwender der Corona Warn App sind dazu aufgerufen die Einträge des persönlichen Kontakt-Tagebuches bei Interesse manuell zu exportieren und noch in der App vorhandene Zertifikate entweder zu drucken oder per Gruppenexport in eine digitale PDF-Datei zu überführen.

Zum 1. Mai wird auch die Möglichkeit wegfallen so genannte Event-QR-Codes über die Corona Warn App zu erstellen. Grund ist, dass die benötigte Infrastruktur eingestellt wird. Eine lokale Generierung der Codes in der App ist nicht vorgesehen.

Die Übermittlung von digitalen Testzertifikaten an die Applikation soll nach aktuellem Planungsstand zum 19. April 2023 eingestellt werde. In etwas mehr als zwei Wochen wird die Corona Warn App dann keine Testergebnisse und Laborbefunde mehr entgegennehmen können.

Insert

You are going to send email to