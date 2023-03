Bosch kündigt das Ende von Home Connect Plus an

Es ist noch keine zwei Jahre her, seit Bosch Home Connect Plus als neue Plattform für ein herstellerübergreifendes Smarthome-Erlebnis vorgestellt hat. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, das Angebot ersatzlos einzustellen. Am 30. Juni 2023 geht Home Connect Plus vom Netz.

Angesichts der heutigen Ankündigung darf man sich als Anwender schon ein wenig auf die Schippe genommen fühlen. War doch im Zusammenhang mit dem vor zwei Tagen veröffentlichten letzten Update für die zugehörige App noch die Rede davon, dass man Home Connect Plus stetig weiterentwickle.

Nutzer sollen eigene Daten sichern können

Aber zumindest ein „Feature-Update“ für die App wird es noch geben. Die verantwortliche Bosch-Tochter Residential IoT Services GmbH hat angekündigt, in Verbindung mit der App bis spätestens Anfang Juni die Möglichkeit bereitzustellen, jene auf der Plattform gespeicherten persönlichen Daten herunterzuladen, die man dort entweder bereitgestellt oder im Rahmen der Nutzung erstellt hat.

Investitionen rechnen sich nicht

Bosch begründet die Einstellung von Home Connect Plus damit, dass man angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Marktlage beschlossen habe, die Investitionen in das Angebot einzustellen. So richtig verwundern sollte allerdings niemand, dass Home Connect Plus den Sprung über eine Nischenlösung hinaus nie geschafft hat. Gefühlt haben sich schon unzählige Anbieter in diesem Bereich versucht und sind wohl nicht zuletzt auch an der Marktmacht der großen Angebote gescheitert. Home Connect Plus war sozusagen auch nur ein Terrier an der Wade von Apple HomeKit, Amazon Alexa oder Google Home und der gebotene Funktionsumfang könnte zumindest auf lange Sicht komplett von offenen Standards wie Matter abgelöst werden.

Es ist noch kein halbes Jahr her, seit der Elektronik-Fachhändler Conrad Ähnliches verlauten ließ und das Ende für seine Smarthome-Plattform Conrad Connect angekündigt hat. Bei Conrad Connect wurden die Lichter Mitte Dezember ausgeschaltet. Bosch selbst hat ebenfalls erst vor wenigen Monaten sein Notruf-Abo Help Connect eingestellt.